CHP’li Gökan Zeybek’e Canlı Yayında Bir Vatandaştan Tepki: "Sen Bugün AKP'ye Hizmet Eden Bir Adamsın!"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile birlikte CHP'de sular durulmak bilmiyor. Hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem CHP'li belediye başkanları hem de milletvekilleri pek çok noktada protestolarına devam eden halkla bir araya gelmeye devam ediyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nin önünde gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti. O sırada bir vatadaştan kendisine tepki geldi. 'Sen bugün AK Parti’ye hizmet eden bir adamsın!' diyen şahsın sözleri canlı yayına yansıdı.
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Kendisinin uluslarası hakem olduğunu iddia eden vatandaş, parti üyesi olduğunu belirtti.
Gökhan Zeybek'in AKP'li adaya oy vermeleri için telefon görüşmesinde bulunduğunu iddia eden şahıs oradan uzaklaştırıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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