CHP’li Gökan Zeybek’e Canlı Yayında Bir Vatandaştan Tepki: "Sen Bugün AKP'ye Hizmet Eden Bir Adamsın!"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile birlikte CHP'de sular durulmak bilmiyor. Hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem CHP'li belediye başkanları hem de milletvekilleri pek çok noktada protestolarına devam eden halkla bir araya gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nin önünde gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti. O sırada bir vatadaştan kendisine tepki geldi. 'Sen bugün AK Parti’ye hizmet eden bir adamsın!' diyen şahsın sözleri canlı yayına yansıdı.