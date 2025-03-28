İstanbul'da Tutuklanan 18 Yaşında Bir Genç Ailesiyle Görüntülü Görüştü: "Kızmadık, Arkandayız"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan olaylar bugün hala devam ediyor. Özellikle üniversitelerde başlayan protesto yürüyüşlerine, gençler yoğun katılım gösterdi. Fakat pek çok gencin gözaltına alındığı ve tutuklandığı haberi geldi. Aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu bildirildi.
Tutuklanan gençlerden biri ailesi ile görüntülü görüşme yaptı. Kendisine kızdıklarını düşünen oğluna 'Arkandayız' diyerek desteğini belirten anne “Dik dur oğlum, arkandayız. Sen kimsenin malına, mülküne el koymadın. Kara para aklamadın. Hırsızlık yapmadın. Hakkını aradın annem.” dedi
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Son birkaç günde çok sayıda genç gözaltına alındı ya da tutuklandı.
Bayram öncesi yapılan bu müdahale pek çok kişinin tepkisini çekti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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