İstanbul'da Tutuklanan 18 Yaşında Bir Genç Ailesiyle Görüntülü Görüştü: "Kızmadık, Arkandayız"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan olaylar bugün hala devam ediyor. Özellikle üniversitelerde başlayan protesto yürüyüşlerine, gençler yoğun katılım gösterdi. Fakat pek çok gencin gözaltına alındığı ve tutuklandığı haberi geldi. Aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu bildirildi.

Tutuklanan gençlerden biri ailesi ile görüntülü görüşme yaptı. Kendisine kızdıklarını düşünen oğluna 'Arkandayız' diyerek desteğini belirten anne “Dik dur oğlum, arkandayız. Sen kimsenin malına, mülküne el koymadın. Kara para aklamadın. Hırsızlık yapmadın. Hakkını aradın annem.” dedi