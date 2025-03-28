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İstanbul'da Tutuklanan 18 Yaşında Bir Genç Ailesiyle Görüntülü Görüştü: "Kızmadık, Arkandayız"

İstanbul'da Tutuklanan 18 Yaşında Bir Genç Ailesiyle Görüntülü Görüştü: "Kızmadık, Arkandayız"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2025 - 18:55 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 18:57

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan olaylar bugün hala devam ediyor. Özellikle üniversitelerde başlayan protesto yürüyüşlerine, gençler yoğun katılım gösterdi. Fakat pek çok gencin gözaltına alındığı ve tutuklandığı haberi geldi. Aralarında 18 yaşından küçüklerin de olduğu bildirildi. 

Tutuklanan gençlerden biri ailesi ile görüntülü görüşme yaptı. Kendisine kızdıklarını düşünen oğluna 'Arkandayız' diyerek desteğini belirten anne “Dik dur oğlum, arkandayız. Sen kimsenin malına, mülküne el koymadın. Kara para aklamadın. Hırsızlık yapmadın. Hakkını aradın annem.” dedi

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Son birkaç günde çok sayıda genç gözaltına alındı ya da tutuklandı.

Son birkaç günde çok sayıda genç gözaltına alındı ya da tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Şişli'de, Cevahir AVM'nin önünde toplanan tüm gençler gözaltına alındı.

Bayram öncesi yapılan bu müdahale pek çok kişinin tepkisini çekti.

Bayram öncesi yapılan bu müdahale pek çok kişinin tepkisini çekti.

Eylem haklarını kullanan gençlerin yaşadıkları, özellikle anne ve babaların tepkisini çekti. Duruma pek çok ünlü isim de tepki gösterdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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