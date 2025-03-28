Bir İnşaat Şirketinin Borulara Kablo Yerleştirme Yöntemi Sosyal Medyada Viral Oldu

Gelinciklerin tünel kazma konusundaki becerileri, doğanın sunduğu en etkileyici yeteneklerden biridir. Birleşik Krallık'taki bir inşaat şirketi gelinciklerin bu eşsiz yeteneklerini çalışma alanlarında kullandılar. Kablo yerleştirmenin oldukça zor olduğu borulara, sırtına kabloyu bağladıkları köstebekleri salarak saatlerce uğraşılacak bir işi saniyeler içinde hallettiler. Köstebeğin büyük bir hızla kabloyu yerleştirdiği o anlar sosyal medyada beğeni topladı.
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Bu küçük yaratıklar, yer altında karmaşık bir ağ oluşturarak, hem kendileri için güvenli bir yaşam alanı yaratır, hem de besin arayışlarını sürdürürler.
Kendi habitatlarına uyum sağlama konusunda gösterdikleri bu üstün yetenek, onları doğanın en ilginç canlılarından biri haline getirir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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