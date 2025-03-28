onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İnşaat Şirketinin Borulara Kablo Yerleştirme Yöntemi Sosyal Medyada Viral Oldu

Bir İnşaat Şirketinin Borulara Kablo Yerleştirme Yöntemi Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2025 - 16:50

İçerik Devam Ediyor

Gelinciklerin tünel kazma konusundaki becerileri, doğanın sunduğu en etkileyici yeteneklerden biridir. Birleşik Krallık'taki bir inşaat şirketi gelinciklerin bu eşsiz yeteneklerini çalışma alanlarında kullandılar. Kablo yerleştirmenin oldukça zor olduğu borulara, sırtına kabloyu bağladıkları köstebekleri salarak saatlerce uğraşılacak bir işi saniyeler içinde hallettiler. Köstebeğin büyük bir hızla kabloyu yerleştirdiği o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu küçük yaratıklar, yer altında karmaşık bir ağ oluşturarak, hem kendileri için güvenli bir yaşam alanı yaratır, hem de besin arayışlarını sürdürürler.

Bu küçük yaratıklar, yer altında karmaşık bir ağ oluşturarak, hem kendileri için güvenli bir yaşam alanı yaratır, hem de besin arayışlarını sürdürürler.

Kendi habitatlarına uyum sağlama konusunda gösterdikleri bu üstün yetenek, onları doğanın en ilginç canlılarından biri haline getirir.

Kendi habitatlarına uyum sağlama konusunda gösterdikleri bu üstün yetenek, onları doğanın en ilginç canlılarından biri haline getirir.

Bu tünel kazma yetenekleri sayesinde, gelincikler hem kendilerini dış dünyanın tehlikelerinden korur, hem de avlarına karşı üstün bir avantaj elde ederler. Bu nedenle, gelinciklerin tünel kazma yetenekleri, doğanın en etkileyici özelliklerinden biri olarak kabul edilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın