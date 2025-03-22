Dizi ve Filmlerdeki Ayna Sahneleri Kamera Gözükmeden Nasıl Çekiliyor?

Film setlerinde her bir aşama, her bir sahne için oldukça farklı teknikler kullanılırız. Pek çoğumuz bazı sahneleri izlerken nasıl çekilmiş olabileceklerini merak ederiz. Bunların başında da ayna sahneleri geliyor. Peki ayna sahneleri, kamera gözükmeden nasıl çekilebiliyor.

Bir ayna sahnesinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler pek çok kişiye aydınlatma yaşattı.