Dizi ve Filmlerdeki Ayna Sahneleri Kamera Gözükmeden Nasıl Çekiliyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFPShR...
Film setlerinde her bir aşama, her bir sahne için oldukça farklı teknikler kullanılırız. Pek çoğumuz bazı sahneleri izlerken nasıl çekilmiş olabileceklerini merak ederiz. Bunların başında da ayna sahneleri geliyor. Peki ayna sahneleri, kamera gözükmeden nasıl çekilebiliyor.
Bir ayna sahnesinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler pek çok kişiye aydınlatma yaşattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Film çekim süreci, birçok farklı aşamayı kapsayan karmaşık bir süreçtir.
Çekimlerin başlamasıyla birlikte, yönetmen ve ekibi, her sahnenin mükemmel olması için titizlikle çalışır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın