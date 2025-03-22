onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Dizi ve Filmlerdeki Ayna Sahneleri Kamera Gözükmeden Nasıl Çekiliyor?

Dizi ve Filmlerdeki Ayna Sahneleri Kamera Gözükmeden Nasıl Çekiliyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2025 - 19:25

İçerik Devam Ediyor

Film setlerinde her bir aşama, her bir sahne için oldukça farklı teknikler kullanılırız. Pek çoğumuz bazı sahneleri izlerken nasıl çekilmiş olabileceklerini merak ederiz. Bunların başında da ayna sahneleri geliyor. Peki ayna sahneleri, kamera gözükmeden nasıl çekilebiliyor. 

Bir ayna sahnesinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler pek çok kişiye aydınlatma yaşattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFPShR...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Film çekim süreci, birçok farklı aşamayı kapsayan karmaşık bir süreçtir.

Film çekim süreci, birçok farklı aşamayı kapsayan karmaşık bir süreçtir.

Bu süreç, öncelikle senaryonun yazılması ve oyuncu seçimleri ile başlar. Ardından, set tasarımı, kostüm ve makyaj gibi önemli detaylar üzerinde çalışılır.

Çekimlerin başlamasıyla birlikte, yönetmen ve ekibi, her sahnenin mükemmel olması için titizlikle çalışır.

Çekimlerin başlamasıyla birlikte, yönetmen ve ekibi, her sahnenin mükemmel olması için titizlikle çalışır.

Tüm bu aşamalar, bir filmin başarılı bir şekilde tamamlanması için gereklidir ve her biri, kendi içinde birçok alt süreci barındırır. Bu nedenle, film çekim süreci, karmaşık, detaylı ve merak uyandırıcı bir süreç olarak kabul edilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın