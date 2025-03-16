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Bir İçerik Üreticisi Havalı Videolarının Arka Planında Eşinin Verdiği Emeği Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Havalı Videolarının Arka Planında Eşinin Verdiği Emeği Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.03.2025 - 12:25

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde, içerik üreticiliği birçok kişi için tam zamanlı bir iş haline geldi. İçerik oluşturma, bilgi ve yaratıcılığın birleştiği, sürekli gelişim ve yenilik gerektiren bir alan. Bu alanda başarılı olmak için, hem yazılı hem de görsel içerik oluşturma yeteneklerine sahip olmanız gerekiyor. Oluşturulan en basit videolar bile büyük bir emek gerektiriyor. 

Bir kadın, eşi ile birlikte çektiği kısa bir videonun arkasındaki emeği paylaştı. Ortaya çıkan sonuç 'İşte gerçek 'iş birliği' ' dedirtti.

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İşte o video;

Kısacık bir videoda bile insanlar, hedef kitleye uygun içerikler oluşturabilmek ve onların ilgisini çekebilmek için bütün yaratıcılıklarını kullanmak zorunda kalıyor.

Kısacık bir videoda bile insanlar, hedef kitleye uygun içerikler oluşturabilmek ve onların ilgisini çekebilmek için bütün yaratıcılıklarını kullanmak zorunda kalıyor.

Yani içerik üreticiliği, bir yandan kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı sergileyebileceğiniz, diğer yandan da teknik bilgi ve becerilerinizi kullanabileceğiniz bir meslek.

Günümüzde en iyi videoları paylaşmak adeta bir yarışa dönüştü.

Günümüzde en iyi videoları paylaşmak adeta bir yarışa dönüştü.

Bu yarış da ortaya birbirinden yaratıcı videoların çıkmasını sağladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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