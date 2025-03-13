Bir Kadın Gözleri Kapalı Bir Şekilde Götürüldüğü Ülkeyi Sokaklarında Koşarak Tanımaya Çalıştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHBb_P...
Sosyal medyada yıllardır birbirinden heyecanlı challange videoları ile karşılaşıyoruz. Bu videolar, izleyicilerin ilgisini çekiyor hatta bazen ilham bile verebiliyor. Koşu videoları ile tanınan ve takipçilerinden gelen ilginç meydan okumalarını gerçekleştiren 'runbroccolirun' isimli içerik üreticisinden bilgisayar oyunlarını aratmayan bir challange videosu geldi.
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Buradan izleyebilirsiniz;
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Koşu sporunu eğlenceli hale getiren 'runbroccolirun' daha önce takipçilerinden gelen "Ünlü birini görede kadar koş" isteği üzerine çektiği videolar ile tanınıyordu.
Kendisi şimdi de gözleri kapalı bir şekilde götürüldüğü ülkeyi, sokaklarında koşarak tanımaya çalıştığı bir video çekti.
Yorumlarda da takipçileri tahmin yürütmeye çalıştı;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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