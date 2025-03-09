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Bir Gezgin Endonezya'da Bulunan Bir Spor Salonunu Paylaştı

Bir Gezgin Endonezya'da Bulunan Bir Spor Salonunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.03.2025 - 16:09

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Teknoloji ve dünya, hızla ve durmaksızın değişim içerisinde. Her yeni gün, hayatımızı bir nebze daha kolaylaştıran yeni bir icatla tanışıyoruz. Ancak bu hızlı değişim ve yeniliklerin ışığı, her köşeye eşit şekilde ulaşmıyor. Gelişmelerin merkezinde yer almayan bazı kesimler, hala en temel imkanlara dahi erişim sağlayamıyor. Bu durum, teknolojik ilerlemenin ve modern dünyanın sunduğu olanakların herkes için eşit olmadığının bir göstergesi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DG5Oik...
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Endonezya'da tatil yapan bir gezgin, Ubud'da bulunan bir spor salonunu paylaştı.

Endonezya'da tatil yapan bir gezgin, Ubud'da bulunan bir spor salonunu paylaştı.

Oldukça eski aletlerin yer aldığı spor salonunu "Yeryüzündeki ilk spor salonu" notuyla paylaştı.

Oldukça eski aletlerin yer aldığı spor salonunu "Yeryüzündeki ilk spor salonu" notuyla paylaştı.

İşte o spor salonu;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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