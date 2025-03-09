Bir Cinsiyet Öğrenme Partisinde Aile Balonu Çakmakla Patlatmaya Karar Verince Ortalık Savaş Alanına Döndü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DG2k2K...
Parti ve kutlamaların olmazsa olmazı helyum dolu balonlar, artık bu özel günlerin vazgeçilmezi haline geldi. Çeşitli renk ve desenlerde, her konsepte uygun olarak üretilebiliyorlar. Fakat, satıcılar tarafından maliyeti azaltma çabasıyla, içerisine potansiyel olarak tehlikeli gazlar konulabiliyor. Bu da beklenmeyen ve büyük bir risk oluşturabiliyor. Bu yüzden, bu tür balonları kullanırken son derece dikkatli olmak gerekiyor. Bu balonların kullanımında dikkatli olmak, olası bir tehlikeyi önlemek için hayati önem taşır.
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Bir aile cinsiyet öğrenme partisinde, balonu iğneyle değil çakmakla patlatmak istedi.
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Balon bir anda alev alıp diğer balonları da patlatınca ortalık savaş alanına döndü.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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