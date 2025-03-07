Disney Prenseslerinin Psikolojik Sorunlarının Ortaya Döküldüğü Video Çocukluğumuz Hakkında Düşündürdü

Çocukluğumuz boyunca hepimiz, prens ve prenseslerin hüküm sürdüğü büyülü masallarla büyüdük. Bu masallar, daha sonra Disney tarafından beyaz perdeye aktarıldı. Hatta Yeşilçam'da da bazı yapımlarında yer buldu. Ancak, bu masallardaki prensesler ve onların bizlere sunduğu dersler gerçekten masum mu? Bu soru, son dönemde sıklıkla soruluyor. Hatta işin profesyoneller tarafından da üzerine araştırmalar yapılıyor.