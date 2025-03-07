Disney Prenseslerinin Psikolojik Sorunlarının Ortaya Döküldüğü Video Çocukluğumuz Hakkında Düşündürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGIQsB...
Çocukluğumuz boyunca hepimiz, prens ve prenseslerin hüküm sürdüğü büyülü masallarla büyüdük. Bu masallar, daha sonra Disney tarafından beyaz perdeye aktarıldı. Hatta Yeşilçam'da da bazı yapımlarında yer buldu. Ancak, bu masallardaki prensesler ve onların bizlere sunduğu dersler gerçekten masum mu? Bu soru, son dönemde sıklıkla soruluyor. Hatta işin profesyoneller tarafından da üzerine araştırmalar yapılıyor.
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Masallarıyla ve filmleriyle büyüdüğümüz prenseslerin terapi koltuğuna oturduğu bir video paylaşıldı.
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Prenseslerin psikolojik sorunlarının, travmalarının ve hatalarının ortaya döküldüğü video, bu hikayelerle geçen çocukluğumuz üzerine de düşündürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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