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Eritre'de Lobutları Çocukların Elleriyle Dizdiği Manuel Bovling Salonu

Eritre'de Lobutları Çocukların Elleriyle Dizdiği Manuel Bovling Salonu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.03.2025 - 22:21

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Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, her yeni gün bize hayatımızı daha da kolaylaştıran yenilikler sunuyor. Bu ilerlemeler sadece günlük yaşamımızı değil, aynı zamanda eğlence anlayışımızı ve yöntemlerimizi de dönüştürüyor. Bu sürekli evrim, hayatımızın her alanında hissediliyor ve teknoloji sayesinde daha önce hayal bile edemeyeceğimiz deneyimler artık parmaklarımızın ucunda. Her yeni gün, teknolojinin bize sunduğu olanaklarla dolu ve bu olanaklar, hayatımızı daha da zengin ve kolay hale getiriyor. Fakat bugün hala bizim için oldukça basit olan pek çok şeyle hiç tanışmamış topluluklar var.

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Eritre'de lobutları çocukların elleriyle dizdiği bovling salonunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Eritre'de lobutları çocukların elleriyle dizdiği bovling salonunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Bizim için artık fazlasıyla sıradanlaşan, hatta geride kalan basit bir eğlencenin dünyanın bir yerinde ilkel şartlarda gerçekleştirilmeye çalışılması, dünyadaki dengesizlikleri bir kere daha gözler önüne serdi.

Bizim için artık fazlasıyla sıradanlaşan, hatta geride kalan basit bir eğlencenin dünyanın bir yerinde ilkel şartlarda gerçekleştirilmeye çalışılması, dünyadaki dengesizlikleri bir kere daha gözler önüne serdi.

İşte o bovling salonu;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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