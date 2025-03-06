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Hindistan'da Kutsal Sayılan İnekler Hayatlarını Kaybettiğinde Ne Yapılıyor?

Hindistan'da Kutsal Sayılan İnekler Hayatlarını Kaybettiğinde Ne Yapılıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.03.2025 - 16:48

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Hindistan, dünya üzerindeki en özgün ve çeşitli kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan bir ülke. Bu ülkenin çeşitli inanç sistemlerine sahip olması, benzersiz bir çeşitlilik yaratıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise, ineklerin kutsal kabul edilmesi. Bu durum, Hindistan'ın alışılmışın dışında bir kültürel çeşitliliğe sahip olduğunu gösteriyor. Bu farklılık, Hindistan'ı dünyanın en ilginç ülkelerinden biri haline getiriyor. Bu durum dünyanın pek çok ülkesinde garipseniyor. Peki kutsal sayılan bu hayvanlar, hayatlarını kaybettiklerinde neler oluyor?

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Sosyal medyada, Hindistan'da ölen bir ineğin ardından düzenlenen törenin görüntüleri paylaşıldı.

Sosyal medyada, Hindistan'da ölen bir ineğin ardından düzenlenen törenin görüntüleri paylaşıldı.

İneğin çeşitli boyalarla boyandıktan sonra süslendiği o törende insanların da hüngür hüngür ağladığı ve bir takım ritüeller gerçekleştirdiği görüldü.

İneğin çeşitli boyalarla boyandıktan sonra süslendiği o törende insanların da hüngür hüngür ağladığı ve bir takım ritüeller gerçekleştirdiği görüldü.

İşte o tören;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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