Hindistan'da Kutsal Sayılan İnekler Hayatlarını Kaybettiğinde Ne Yapılıyor?

Hindistan, dünya üzerindeki en özgün ve çeşitli kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan bir ülke. Bu ülkenin çeşitli inanç sistemlerine sahip olması, benzersiz bir çeşitlilik yaratıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise, ineklerin kutsal kabul edilmesi. Bu durum, Hindistan'ın alışılmışın dışında bir kültürel çeşitliliğe sahip olduğunu gösteriyor. Bu farklılık, Hindistan'ı dünyanın en ilginç ülkelerinden biri haline getiriyor. Bu durum dünyanın pek çok ülkesinde garipseniyor. Peki kutsal sayılan bu hayvanlar, hayatlarını kaybettiklerinde neler oluyor?