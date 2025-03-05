Şanlıurfa'da Bir Sürücü Önündeki Kamyonun Şoförünün Uyuyakaldığını Farkedince Korna Çalarak Uyandırdı

Araç kullanırken uyuklama durumu, sürücülerin karşılaştığı ciddi ve tehlikeli bir sorundur. Bu durum, genellikle uzun yolculuklar, monoton yollar veya yetersiz uyku nedeniyle meydana gelir. Sürücünün dikkati dağıldığında veya gözleri kapanmaya başladığında, aracın kontrolünü kaybetme riski hızla artar. Bu, hem sürücü hem de yolcular için büyük bir tehlike oluşturur. Bu yüzden, sürücülerin yeterince dinlenmiş olmaları ve araç kullanırken tamamen uyanık olmaları hayati önem taşır. Araç sürerken uyuklama durumu, alınabilecek önlemlerle önlenebilir bir durumdur.
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Şanlıurfa'da bir sürücü, önündeki kamyon şoförünün uyuyakaldığını farketti ve hemen duruma müdahale etti.
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Uzun süre korna çalarak kamyon şoförünün uyanmasını sağlayan sürücü o anları anbean kaydetti.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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