Şanlıurfa'da Bir Sürücü Önündeki Kamyonun Şoförünün Uyuyakaldığını Farkedince Korna Çalarak Uyandırdı

Araç kullanırken uyuklama durumu, sürücülerin karşılaştığı ciddi ve tehlikeli bir sorundur. Bu durum, genellikle uzun yolculuklar, monoton yollar veya yetersiz uyku nedeniyle meydana gelir. Sürücünün dikkati dağıldığında veya gözleri kapanmaya başladığında, aracın kontrolünü kaybetme riski hızla artar. Bu, hem sürücü hem de yolcular için büyük bir tehlike oluşturur. Bu yüzden, sürücülerin yeterince dinlenmiş olmaları ve araç kullanırken tamamen uyanık olmaları hayati önem taşır. Araç sürerken uyuklama durumu, alınabilecek önlemlerle önlenebilir bir durumdur.