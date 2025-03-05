16 Yaşındaki Bir Motosikletli Çocukla Çarpışan Sürücünün Sözleri Sinir Bozdu

Trafikteki hareketlerimizde empati unsuru, büyük bir öneme sahiptir. Karşılıklı anlayış ve saygı, trafikteki düzenin sağlanması ve kazaların önlenmesi için kritik bir rol oynar. Her birimiz, trafikteki diğer sürücülerin yerine kendimizi koyarak, daha dikkatli ve anlayışlı bir sürüş sergileyebiliriz. Bu, hem kendi güvenliğimizi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırır. Trafikte empati göstermek, sadece bir nezaket göstergesi değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu nedenle, trafikte empati, her sürücünün gözetmesi gereken bir ilke olmalıdır.
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Aydın'da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü ile bir araç çarpıştı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
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Kazanın ardından olay yerinde bulunan bir kişinin araç sahibini sakinleştirmek için "Bak ölmedi çocuk" demesi üzerine sürücünün sarfettiği sözler sinirleri bozdu.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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