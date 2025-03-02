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Saldırıya Uğramadan Önceki Gün Duman Konserindeymiş: Kaan Tangöze Şarkılarını Mattia Ahmet'e Armağan Etti

Saldırıya Uğramadan Önceki Gün Duman Konserindeymiş: Kaan Tangöze Şarkılarını Mattia Ahmet'e Armağan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2025 - 16:45 Son Güncelleme: 02.03.2025 - 16:54

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Geçtiğimiz günlerde hepimizi derinden yaralayan bir olayla sarsıldık. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda bıçaklı saldırıya uğradı. Hastanede günlerce yaşam savaşı veren 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Bu acı haber tüm ülkeyi derinden sarsarken aile Mattia Ahmet için adalet arıyor. 

Mattia Ahmet'in, Duman konserinde çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmış, saldırıya uğramadan birgün önce Duman konserinde olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eerry14/video...
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Kaan Tangöze de konser sırasında Mattia Ahmet'i unutmadı.

Kaan Tangöze de konser sırasında Mattia Ahmet'i unutmadı.

Kendisinin de Mattia Ahmet'in yaşlarında bir çocuğu olduğunu belirten Kaan Tangöze, şarkılarını onun için çaldı.

Kendisinin de Mattia Ahmet'in yaşlarında bir çocuğu olduğunu belirten Kaan Tangöze, şarkılarını onun için çaldı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Halimiz DUMAN 💜 Bu konseri cennetinden meleğimiz dinliyor , çok teşekkürler duman grubu 🤟