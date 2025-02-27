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Aynı Sahnede Buluşan Kibariye ve Buika Birlikte Sertab Erener'in "Sevdam Ağlıyor" Şarkısını Seslendirdi

Aynı Sahnede Buluşan Kibariye ve Buika Birlikte Sertab Erener'in "Sevdam Ağlıyor" Şarkısını Seslendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.02.2025 - 16:39

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Roman müziğinin eşsiz ve unutulmaz isimlerinden biri olan Kibariye, bu alanda adeta bir efsane haline geldi. Kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle kendisini kanıtlayan sanatçı, türünün en iyi temsilcilerinden biri. Müzik dünyasına damga vuran Kibariye, roman müziğinin sınırlarını zorlayarak, bu türü daha geniş kitlelere ulaştırmıştır. Kendi tarzını yaratmayı başaran Kibariye, farklı müzik türlerinde de kendini kanıtlamış bir isim. 

İspanyol şarkıcı Buika da ülkemizde müziğinin ve sesinin Kibariye'ye benzerliği ile tanınıyor. İspanya'nın müzik sahnesinde parlayan bir yıldız olan Buika, ülkenin en değerli sanatçıları arasında yer alıyor. Kendine özgü tarzı ve etkileyici sesiyle dinleyicilerin kalbini kazanan Buika, İspanya'nın sadece kendi sınırları içinde değil, uluslararası arenada da tanınan bir isim haline geldi. .Buika, müziğin evrensel dilini kullanarak dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaşıyor. Kendisi ülkemizde de 'İspanya'nın Kibariye'si' olarak biliniyor ve burada sık sık konser veriyor.

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Buika ve Kibariye geçtiğimiz gün İstanbul'da bir araya geldi. Kibariye, Buika'nın konserine konuk oldu.

Buika ve Kibariye geçtiğimiz gün İstanbul'da bir araya geldi. Kibariye, Buika'nın konserine konuk oldu.

Birlikte Sertab Erener'in, 90'lar pop müziğine damgasını vuran Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendiren ikili, unutulmaz bir düete imza attı.

Birlikte Sertab Erener'in, 90'lar pop müziğine damgasını vuran Sevdam Ağlıyor şarkısını seslendiren ikili, unutulmaz bir düete imza attı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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