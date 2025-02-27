Aynı Sahnede Buluşan Kibariye ve Buika Birlikte Sertab Erener'in "Sevdam Ağlıyor" Şarkısını Seslendirdi

Roman müziğinin eşsiz ve unutulmaz isimlerinden biri olan Kibariye, bu alanda adeta bir efsane haline geldi. Kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle kendisini kanıtlayan sanatçı, türünün en iyi temsilcilerinden biri. Müzik dünyasına damga vuran Kibariye, roman müziğinin sınırlarını zorlayarak, bu türü daha geniş kitlelere ulaştırmıştır. Kendi tarzını yaratmayı başaran Kibariye, farklı müzik türlerinde de kendini kanıtlamış bir isim.

İspanyol şarkıcı Buika da ülkemizde müziğinin ve sesinin Kibariye'ye benzerliği ile tanınıyor. İspanya'nın müzik sahnesinde parlayan bir yıldız olan Buika, ülkenin en değerli sanatçıları arasında yer alıyor. Kendine özgü tarzı ve etkileyici sesiyle dinleyicilerin kalbini kazanan Buika, İspanya'nın sadece kendi sınırları içinde değil, uluslararası arenada da tanınan bir isim haline geldi. .Buika, müziğin evrensel dilini kullanarak dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaşıyor. Kendisi ülkemizde de 'İspanya'nın Kibariye'si' olarak biliniyor ve burada sık sık konser veriyor.