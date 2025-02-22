Şaşkınlıkla Dinlediler: Amerika'da Yaşayan Bir Türk, Arkadaşlarına Turabi'nin Şarkısını Dinletti

Survivor'ın en ikonik ismi olan Turabi, müzik piyasasına adım attı bildiğiniz üzere. Müstehcen içerikli şarkısı gündeme bomba gibi düştü. Şarkı çok fazla tepki çekince erişim engeli getirildi. Turabi şarkının sözlerini değiştirse de alay konusu olmaktan kurtulamadı.
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'bengisukzlr' isimli sosyal medya kullanıcısı Amerikalı arkadaşlarına Turabi'nin şarkısını dinletti.
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Amerikalıların şarkıyı şaşkınlıkla dinlediği o anlara "Yine rezil olduk" yorumları yapıldı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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