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Alper Rende Modern Yaşamla Tanıştırdıktan Sonra İstanbul'a Getirdiği Kabile Üyesine Bakım Yaptırdı

Alper Rende Modern Yaşamla Tanıştırdıktan Sonra İstanbul'a Getirdiği Kabile Üyesine Bakım Yaptırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.02.2025 - 16:41

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YouTube'un popüler içerik üreticilerinden Alper Rende, bir süre önce ilginç bir video serisine başladı. Ekvador'un Amazon bölgesinde yaşayan Waorani Kabilesi'nde bir hafta geçiren Rende, bu kadarla kalmadı, iki kabile üyesini de modern şehir yaşamıyla tanıştırdı. İki kabile üyesini lüks bir villada ağırlayan Alper Rende bununla da yetinmeyerek ikiliyi Türkiye'ye getirdi. Hatta hep birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiler.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DF5e7N...

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Alper Rende şimdi de kabile üyelerinden birini kuaföre götürerek tepeden tırnağa bakım yaptırdı.

Alper Rende şimdi de kabile üyelerinden birini kuaföre götürerek tepeden tırnağa bakım yaptırdı.

O videoya pek çok kişi "Bu bakımı biz bile yaptıramadık" yorumlarında bulunurken, Alper Rende'nin bir sonraki adımı merak konusu oldu.

O videoya pek çok kişi "Bu bakımı biz bile yaptıramadık" yorumlarında bulunurken, Alper Rende'nin bir sonraki adımı merak konusu oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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