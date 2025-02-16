Alper Rende Modern Yaşamla Tanıştırdıktan Sonra İstanbul'a Getirdiği Kabile Üyesine Bakım Yaptırdı

YouTube'un popüler içerik üreticilerinden Alper Rende, bir süre önce ilginç bir video serisine başladı. Ekvador'un Amazon bölgesinde yaşayan Waorani Kabilesi'nde bir hafta geçiren Rende, bu kadarla kalmadı, iki kabile üyesini de modern şehir yaşamıyla tanıştırdı. İki kabile üyesini lüks bir villada ağırlayan Alper Rende bununla da yetinmeyerek ikiliyi Türkiye'ye getirdi. Hatta hep birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiler.