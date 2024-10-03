"Burada mı Kalacağız?": Alper Rende Şehir Hayatı ile Tanıştırdığı İki Kabile Üyesini Lüks Bir Evde Ağırladı

Daha önce de birbirinden ilginç videolara imza atan Alper Rende yine dikkat çeken bir videoya imza attı. Geçtiğimiz haftalarda Ekvador'un Amazon bölgesinde yer alan Waorani Kabilesi ile bir hafta geçiren Alper Rende bu sefer de Waroni Kabilesi'nden iki kişiyi şehir hayatıyla tanıştırdı.
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Alper Rende, şehir hayatıyla tanıştırdığı iki kabile üyesini daha önce deneyimlemedikleri bir çok etkinlikle buluşturdu.
Kabile üyelerini lüks bir evde ağırlayan Alper Rende, şehir hatayıla ilgili her bir detayı onlarla paylaştı.
Süpermarkete gitmek, müze gezmek hatta sıradan bir yatağın bile başkaları için ne kadar ilginç olabileceğini görmek izleyenlere karmaşık duygular yaşattı.
İşte o video;
Videonun tamamını buradan izleyebilrisiniz;
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