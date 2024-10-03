"Burada mı Kalacağız?": Alper Rende Şehir Hayatı ile Tanıştırdığı İki Kabile Üyesini Lüks Bir Evde Ağırladı

Daha önce de birbirinden ilginç videolara imza atan Alper Rende yine dikkat çeken bir videoya imza attı. Geçtiğimiz haftalarda Ekvador'un Amazon bölgesinde yer alan Waorani Kabilesi ile bir hafta geçiren Alper Rende bu sefer de Waroni Kabilesi'nden iki kişiyi şehir hayatıyla tanıştırdı.