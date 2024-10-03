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Bunları Öğrenmeden Gitmeyin: Azerbaycan ve Türkiye Arasında Yanlış Anlaşılmalara Sebep Olabilecek Kelimeler

Bunları Öğrenmeden Gitmeyin: Azerbaycan ve Türkiye Arasında Yanlış Anlaşılmalara Sebep Olabilecek Kelimeler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 09:11

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Azerbaycan ve Türkiye kardeş ülkeler olarak kabul edilir. Dilimiz, kültürümüz ve tarihimiz açısından birçok ortak noktamız bulunur. Azerbaycan ve Türkiye'nin dili arasındaki benzerlikler, iki ülke arasındaki iletişimi kolaylaştırırken bazı ufak farklar ciddi yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C_V4enJIDqV/
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'gezginshaman' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Azerbaycan'daki iki arkadaşı ile, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek bazı kelimeleri paylaştı.

'gezginshaman' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Azerbaycan'daki iki arkadaşı ile, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek bazı kelimeleri paylaştı.

Video izleyenleri güldürürken, iki dil bu kadar benzerken kelimelerin anlamları arasında nasıl bu kadar büyük bir fark olduğu merak konusu oldu.

Video izleyenleri güldürürken, iki dil bu kadar benzerken kelimelerin anlamları arasında nasıl bu kadar büyük bir fark olduğu merak konusu oldu.

İşte o video;

Part 2 de geldi tabii;

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