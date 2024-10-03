Bunları Öğrenmeden Gitmeyin: Azerbaycan ve Türkiye Arasında Yanlış Anlaşılmalara Sebep Olabilecek Kelimeler

Azerbaycan ve Türkiye kardeş ülkeler olarak kabul edilir. Dilimiz, kültürümüz ve tarihimiz açısından birçok ortak noktamız bulunur. Azerbaycan ve Türkiye'nin dili arasındaki benzerlikler, iki ülke arasındaki iletişimi kolaylaştırırken bazı ufak farklar ciddi yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.