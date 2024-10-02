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Bir Sosyal Medya Kullancısı Sadece Annelerin Kullandığı İlginç Kelimeler Videosuyla Güldürdü

Bir Sosyal Medya Kullancısı Sadece Annelerin Kullandığı İlginç Kelimeler Videosuyla Güldürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 16:54 Son Güncelleme: 02.10.2024 - 17:18

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Yöresel ağızlar her bölgenin kendine özgü kültürünün ve yaşam tarzının bir yansımasıdır. Anadolu'nun zengin ve çeşitli coğrafyası, farklı etnik ve kültürel grupların bir arada yaşamasına ev sahipliği yapmıştır. Bu çeşitlilik, yöresel ağızlarda da kendini gösterir. Fakat elbette yöresel kelimeler zaman içinde unutuluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAk6cW...
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'latenighter' isimli sosyal medya kullancısı, sadece annelerimizin kullandığı kelimeler videosuyla güldürdü.

'latenighter' isimli sosyal medya kullancısı, sadece annelerimizin kullandığı kelimeler videosuyla güldürdü.

Herkesin kendi annesini gördüğü videoda kullanılan kelimeleri de herkes aynı anda hem çok net anladı hem asla anlamadı.

Herkesin kendi annesini gördüğü videoda kullanılan kelimeleri de herkes aynı anda hem çok net anladı hem asla anlamadı.

İşte o video;

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