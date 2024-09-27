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Cem Özkök Evini Temizleyeceği Amcanın Sağlığının O Evde Yaşamaya Uygun Olmadığını Görünce Yardım Elini Uzattı

Cem Özkök Evini Temizleyeceği Amcanın Sağlığının O Evde Yaşamaya Uygun Olmadığını Görünce Yardım Elini Uzattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 21:45 Son Güncelleme: 27.09.2024 - 21:56

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Cem Özkök'ü temizlik videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi son zamanlarda kendi evini değil, kendi evini temizleyemeyen insanların yaşam alanlarını temizliyor. Aynı zamanda bu evleri temizlemekle kalmıyor, elinden geldiği kadar bu insanlara yardım elini de uzatıyor.

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Cem Özkök, yine bir amcanın evini temizlemeye gitti fakat ev temizlense bile amcanın sağlık koşullarının bu evde yaşamaya uygun olmadığını gördü.

Cem Özkök, yine bir amcanın evini temizlemeye gitti fakat ev temizlense bile amcanın sağlık koşullarının bu evde yaşamaya uygun olmadığını gördü.

Amcanın bir huzur evine yerleştirilmesi ve sağlıklı bir hayat sürmesi için önayak olan Özkök'ün bu hareketi beğeni topladı.

Amcanın bir huzur evine yerleştirilmesi ve sağlıklı bir hayat sürmesi için önayak olan Özkök'ün bu hareketi beğeni topladı.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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