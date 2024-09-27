Cem Özkök Evini Temizleyeceği Amcanın Sağlığının O Evde Yaşamaya Uygun Olmadığını Görünce Yardım Elini Uzattı

Cem Özkök'ü temizlik videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi son zamanlarda kendi evini değil, kendi evini temizleyemeyen insanların yaşam alanlarını temizliyor. Aynı zamanda bu evleri temizlemekle kalmıyor, elinden geldiği kadar bu insanlara yardım elini de uzatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Özkök, yine bir amcanın evini temizlemeye gitti fakat ev temizlense bile amcanın sağlık koşullarının bu evde yaşamaya uygun olmadığını gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amcanın bir huzur evine yerleştirilmesi ve sağlıklı bir hayat sürmesi için önayak olan Özkök'ün bu hareketi beğeni topladı.
Detayları buradan izleyebilirsiniz;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın