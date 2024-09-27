Cem Özkök Evini Temizleyeceği Amcanın Sağlığının O Evde Yaşamaya Uygun Olmadığını Görünce Yardım Elini Uzattı

Cem Özkök'ü temizlik videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi son zamanlarda kendi evini değil, kendi evini temizleyemeyen insanların yaşam alanlarını temizliyor. Aynı zamanda bu evleri temizlemekle kalmıyor, elinden geldiği kadar bu insanlara yardım elini de uzatıyor.