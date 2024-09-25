Gün İçinde Binlerce Kişiye Yemek Yapan Aşçının Mola Sırasında Yerde Yemek Yemesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Çağımızda, hemen hemen tüm sektörlerin karşı karşıya olduğu bir durum var, o da yoğun iş temposu. İster eğitim, ister sağlık, ister teknoloji olsun, ister hizmet sektörü olsun her alanda çalışanlar, durmaksızın devam eden bir iş akışı ile karşı karşıya. Bu durum, iş dünyasının ve ekonominin hızla gelişen ve değişen yapısının bir sonucu.
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Gün içinde binlerce kişiye yemek hazırlayan bir aşçının yemek molası sosyal medyada gündem oldu.
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Aşçının dizlerinin üstüne çökerek yemek yemek zorunda kalması tepki çekti.
İşte o anlar;
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