Deniz Manzaralı Yurtlar Karşısında Ankara'nın Garibanlık: Ankara'da Bir Öğrenci Yurt Manzarasını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAJuf7...
Birçok üniversite açıldı ve pek çok öğrenci bu sene yeni hayatlarına ilk adımlarını attı. Öğrencilerin yurtlat hakkında yüksek beklentileri olmasa da bazıları bu konuda ciddi anlamda şanslı olabiliyor. Hatta bir öğrenci geçtiğimiz günlerde, 5 yıldızlı otel manzarasına sahip yurt odasını paylaşmıştı. Elbette onun kadar şanslı olmayan öğrencilerden de bazı görüntüler geldi.
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Ankara'da öğrenim hayatına başlayan bir öğrenci de yurt odasının manzarasını paylaştı.
Sapsarı bir buğday tarlasına bakan oda kimilerinin hoşuna giderken kimileri ise ruhunun daraldığını söyledi.
İşte o oda;
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