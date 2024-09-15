Görüş Bildir
Haberler
Video
"Bundan Önce Mühendis Kalıyordu": Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İstanbul'un En Ucuz Kiralık Evini Gezdi

"Bundan Önce Mühendis Kalıyordu": Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İstanbul'un En Ucuz Kiralık Evini Gezdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 17:22 Son Güncelleme: 15.09.2024 - 17:47

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen ev fiyatları ve kiralar oldu bildiğiniz üzere. Yaşanması mümkün olmayan bodrum katlar ve depolar bile yaşan alanına dönüştürülerek kiralanmaya çalışılıyor. Bu pek çok kişinin tepkisini çekse de insanlar bu evlerde yaşamaya mecbur kalabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_bIsk...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

'elifgcd' isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul'daki kirası en ucuz olan daireyi gezdi.

'elifgcd' isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul'daki kirası en ucuz olan daireyi gezdi.

Daha önce bir mühendisin yaşadığını belirten ev sahibi, güvenlik açısından kadınların evi tutmasını önermediği konusunda uyardı.

Daha önce bir mühendisin yaşadığını belirten ev sahibi, güvenlik açısından kadınların evi tutmasını önermediği konusunda uyardı.

İşte o ev;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın