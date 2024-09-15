"Bundan Önce Mühendis Kalıyordu": Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İstanbul'un En Ucuz Kiralık Evini Gezdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_bIsk...
Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen ev fiyatları ve kiralar oldu bildiğiniz üzere. Yaşanması mümkün olmayan bodrum katlar ve depolar bile yaşan alanına dönüştürülerek kiralanmaya çalışılıyor. Bu pek çok kişinin tepkisini çekse de insanlar bu evlerde yaşamaya mecbur kalabiliyor.
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'elifgcd' isimli sosyal medya kullanıcısı İstanbul'daki kirası en ucuz olan daireyi gezdi.
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Daha önce bir mühendisin yaşadığını belirten ev sahibi, güvenlik açısından kadınların evi tutmasını önermediği konusunda uyardı.
İşte o ev;
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