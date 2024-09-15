"Bundan Önce Mühendis Kalıyordu": Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İstanbul'un En Ucuz Kiralık Evini Gezdi

Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen ev fiyatları ve kiralar oldu bildiğiniz üzere. Yaşanması mümkün olmayan bodrum katlar ve depolar bile yaşan alanına dönüştürülerek kiralanmaya çalışılıyor. Bu pek çok kişinin tepkisini çekse de insanlar bu evlerde yaşamaya mecbur kalabiliyor.