Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Babasının Evindeki Garip, Komik ve Şirin Nesneleri Paylaştı

Nesiller arasında belirgin bir farklılık, eşyalar ve nesnelerle olan ilişkilerinde kendini gösteriyor. Bir yanda, eski nesli temsil eden biriktirme tutkusu var. Onlar için her eşya bir anı, bir değer taşıyor. Diğer yanda ise hep yenilik peşinde koşan yeni nesil bulunuyor. Onlar için eski eşyaların yerini daima daha iyi, daha yeni olanlar alıyor. Bu durum, nesiller arasındaki bakış açısı farklılığının en belirgin örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, babasının evinde garip, komik ve şirin bulduğu nesneleri paylaştı.
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Babasının özenle koruyup sakladığı eşyaların kızına garipi gelmesi, iki nesil arasındaki farkı bir kere daha ortaya koydu.
İşte o ev;
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