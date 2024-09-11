Neden Bu Kadar Farklı? Fas'a Seyahat Eden Bir Türk Oradaki Ezan Sesini Paylaştı

Ülkemizde ezan sesini duyduktan sonra, çok etkilenip Müslüman olmaya karar verenlerin hikayelerini mutlaka duymuşsunuzdur. 'melisfontana' isimli sosyal medya kullanıcısı Fas ziyareti sırasında duyduğu ezan sesini paylaştı ve oradaki ezanın bizimkinden tamamen farklı olduğu görüldü.
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Melis Fontana ezanın oldukça farklı olduğunu duyunca sebebini rehberlerine sordu.
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Bunun sebebinin mezheb farkı olduğunu belirten rehber farkın sebebini "Hanefi Müslümanlar'ın ezanı okuma biçimi makamlı olur ama biz Maliki'yiz ve bizde ezgi ile ezan okunmaz." şeklinde açıklamış.
İşte o video;
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