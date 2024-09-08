Almanya'da Sağlık Hizmeti Alan Bir Kadın Fatura Karşısında İsyan Etti: "Bir Daha Türkiye'ye Laf Edersem..."

Dünyada sağlık hizmeti sürekli olarak tartışılan bir konu. Kimi ülkelerde sağlık hizmeti oldukça pahalıyken kimi ülkelerde bu hizmete ulaşmak zor. Bu yüzden bu durum, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler tarafından sık sık tartışmalarla gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'da sağlık hizmeti aldıktan sonra gelen 705 Euro'luk faturayı gören kadın duruma isyan ettiği bir video çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ücreti sağlık sigortasının ödeyeceğini belirten kadın bir daha Türkiye'ye laf etmeyeceğini söyledi.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın