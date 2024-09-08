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Almanya'da Sağlık Hizmeti Alan Bir Kadın Fatura Karşısında İsyan Etti: "Bir Daha Türkiye'ye Laf Edersem..."

Almanya'da Sağlık Hizmeti Alan Bir Kadın Fatura Karşısında İsyan Etti: "Bir Daha Türkiye'ye Laf Edersem..."

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 10:28

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Dünyada sağlık hizmeti sürekli olarak tartışılan bir konu. Kimi ülkelerde sağlık hizmeti oldukça pahalıyken kimi ülkelerde bu hizmete ulaşmak zor. Bu yüzden bu durum, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler tarafından sık sık tartışmalarla gündeme geliyor.

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Almanya'da sağlık hizmeti aldıktan sonra gelen 705 Euro'luk faturayı gören kadın duruma isyan ettiği bir video çekti.

Almanya'da sağlık hizmeti aldıktan sonra gelen 705 Euro'luk faturayı gören kadın duruma isyan ettiği bir video çekti.

Ücreti sağlık sigortasının ödeyeceğini belirten kadın bir daha Türkiye'ye laf etmeyeceğini söyledi.

Ücreti sağlık sigortasının ödeyeceğini belirten kadın bir daha Türkiye'ye laf etmeyeceğini söyledi.

İşte o video;

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