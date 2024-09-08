Almanya'da Sağlık Hizmeti Alan Bir Kadın Fatura Karşısında İsyan Etti: "Bir Daha Türkiye'ye Laf Edersem..."

Dünyada sağlık hizmeti sürekli olarak tartışılan bir konu. Kimi ülkelerde sağlık hizmeti oldukça pahalıyken kimi ülkelerde bu hizmete ulaşmak zor. Bu yüzden bu durum, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler tarafından sık sık tartışmalarla gündeme geliyor.