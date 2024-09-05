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Amerika'da Yaşayan Bir Türk'ün Aylık Harcamasını Açıkladığı Röportajda Yaptığı 'Enerji' Vurgusu Dikkat Çekti

Amerika'da Yaşayan Bir Türk'ün Aylık Harcamasını Açıkladığı Röportajda Yaptığı 'Enerji' Vurgusu Dikkat Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 15:09

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Günümüzde, gelir eşitsizliği problemi dünya genelinde hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Bu durum, toplumların sosyo-ekonomik yapısını derinden etkileyerek, bireyler arasında büyük uçurumlar oluşturuyor. Bu durum, toplumların genel refah seviyesini olumsuz yönde etkileyerek, sosyal adaletin sağlanmasını zorlaştırıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_f53P...
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ABD'de yaşayan Bir Türk kızına aylık harcama miktarı soruldu.

ABD'de yaşayan Bir Türk kızına aylık harcama miktarı soruldu.

Genç kızın verdiği cevap dudak uçuklatırken yaptığı 'enerji' vurgusu da dikkat çekti.

Genç kızın verdiği cevap dudak uçuklatırken yaptığı 'enerji' vurgusu da dikkat çekti.

İşte o röportaj;

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