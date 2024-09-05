Amerika'da Yaşayan Bir Türk'ün Aylık Harcamasını Açıkladığı Röportajda Yaptığı 'Enerji' Vurgusu Dikkat Çekti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_f53P...
Günümüzde, gelir eşitsizliği problemi dünya genelinde hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Bu durum, toplumların sosyo-ekonomik yapısını derinden etkileyerek, bireyler arasında büyük uçurumlar oluşturuyor. Bu durum, toplumların genel refah seviyesini olumsuz yönde etkileyerek, sosyal adaletin sağlanmasını zorlaştırıyor.
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ABD'de yaşayan Bir Türk kızına aylık harcama miktarı soruldu.
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Genç kızın verdiği cevap dudak uçuklatırken yaptığı 'enerji' vurgusu da dikkat çekti.
İşte o röportaj;
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