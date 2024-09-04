Tek Başına Dünyayı Gezdiği Videolar Çeken Bir Kadın Afganistan'da Sıradan Bir Otobüs Yolculuğunu Paylaştı

Tek başına dünyayı gezmek, bazıları için bir tutku. Kendi başına bir dünya turuna çıkmak, birçok insanın hayalini süslerken, bu maceranın karşılaştırılmaz zorluklarını da gözardı etmemek gerekir. Özellikle bazı ülkeler ve lokasyonlar bu tutkuya büyük ölçüde gölge düşürebilir.