D Vitamini Gruptan Ayrıldı: Koreli Kadın Annesinin Kısa Bir Yürüyüşe Çıkmak İçin Yaptığı Hazırlığı Paylaştı

Güneşin zararlı etkilerinin artık herkes farkında. Güneş kreminin kullanımı, yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da önemli bir önlem. Bu bilinç, toplumun geniş kesimlerine yayılmış durumda. Hatta bazı ülkelerde ücretsiz güneş kremi hizmeti de sunuluyor. Güneş konusunda en hassas ülke ise Kore.
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Koreli bir kadın, annesinin kısa bir yürüşe çıkarken yaptığı hazırlığı paylaştı.
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Güneşten korunmak için üst düzey bir önlem alan kadının yaptıkları pek çok kişiye gereksiz geldi.
İşte o hazırlık;
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