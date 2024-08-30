Pek Çok Kişiye İlham Verdi: Bir Kadın 6 Ay İçinde Verdiği Kilolarla Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Kilo verme süreci, her zaman kolay bir yolculuk olmayabilir. Bu süreç, kişiden kişiye değişen zorluklarla dolu ve herkesin karşılaştığı engeller farklı. Günümüzde gelişen sağlık sistemiyle birlikte bulunan yeni yöntemler bu süreci bir nebze de olsa kolay hale getirdi.
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Bir kadın, sadece 6 ay içinde kilo vererek yaşadığı değişimi paylaştı.
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Videosuyla bu yolculuğa çıkmaktan korkanlara ilham verdi.
İşte o değişim;
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