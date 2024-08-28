Bir Sosyal Medya Fenomeni 3,5 Ay Boyunca Biriktirdiği Regl Kanı ile Resim Yaptı: "Yarattığım En Harika Parça"

Günümüzde, regl hala birçok toplulukta tabu olarak görülüyor. Bu durum, kadınların doğal bir süreç olan menstrüasyon hakkında açıkça konuşmalarını engelliyor. Bu durum, kadınların sağlıklı ve bilinçli bir şekilde menstrüasyon süreçlerini yönetmelerini zorlaştırıyor. Bu tabunun yıkılması için pek çok bilinçlendirme çalışması yapılıyor.
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Sosyal medya fenomeni Jasmine Alicia Carter, 4 menstrüasyon dönemi boyunca biriktirdiği regl kanı ile bir resim yaptı.
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“Bu şimdiye kadar yarattığım en harika parça. Kanıma olan sevgimin ve bağlılığımın ne kadar derinleştiğini fark etmek ilginç.” diyen Carter'ın bu çalışmasını kimileri ilginç bulurken kimileri ise tepki gösterdi.
İşte o resmin yapım süreci;
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