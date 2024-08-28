Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Fenomeni 3,5 Ay Boyunca Biriktirdiği Regl Kanı ile Resim Yaptı: "Yarattığım En Harika Parça"

Bir Sosyal Medya Fenomeni 3,5 Ay Boyunca Biriktirdiği Regl Kanı ile Resim Yaptı: "Yarattığım En Harika Parça"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 22:18 Son Güncelleme: 28.08.2024 - 22:33

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde, regl hala birçok toplulukta tabu olarak görülüyor. Bu durum, kadınların doğal bir süreç olan menstrüasyon hakkında açıkça konuşmalarını engelliyor. Bu durum, kadınların sağlıklı ve bilinçli bir şekilde menstrüasyon süreçlerini yönetmelerini zorlaştırıyor. Bu tabunun yıkılması için pek çok bilinçlendirme çalışması yapılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medya fenomeni Jasmine Alicia Carter, 4 menstrüasyon dönemi boyunca biriktirdiği regl kanı ile bir resim yaptı.

Sosyal medya fenomeni Jasmine Alicia Carter, 4 menstrüasyon dönemi boyunca biriktirdiği regl kanı ile bir resim yaptı.

“Bu şimdiye kadar yarattığım en harika parça. Kanıma olan sevgimin ve bağlılığımın ne kadar derinleştiğini fark etmek ilginç.” diyen Carter'ın bu çalışmasını kimileri ilginç bulurken kimileri ise tepki gösterdi.

“Bu şimdiye kadar yarattığım en harika parça. Kanıma olan sevgimin ve bağlılığımın ne kadar derinleştiğini fark etmek ilginç.” diyen Carter'ın bu çalışmasını kimileri ilginç bulurken kimileri ise tepki gösterdi.

İşte o resmin yapım süreci;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın