Bir Sosyal Medya Fenomeni 3,5 Ay Boyunca Biriktirdiği Regl Kanı ile Resim Yaptı: "Yarattığım En Harika Parça"

Günümüzde, regl hala birçok toplulukta tabu olarak görülüyor. Bu durum, kadınların doğal bir süreç olan menstrüasyon hakkında açıkça konuşmalarını engelliyor. Bu durum, kadınların sağlıklı ve bilinçli bir şekilde menstrüasyon süreçlerini yönetmelerini zorlaştırıyor. Bu tabunun yıkılması için pek çok bilinçlendirme çalışması yapılıyor.