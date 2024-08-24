Bir Türk Berlin'deki 'İğrenç Yemekler Müzesi'ni Gezdi: Türkiye'den Bir Ürün de Var!

Berlin'deki İğrenç Yemekler Müzesi'nin namını duymuş olabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından birbirinden garip yemeklerin sergilendiği müzeye ülkemizden de bir ürün eklendi.
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Müzeyi gezen bir Türk müzedeki ilginç yiyeceklerden bazılarını denedi.
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Birbirinden ilginç yemeklerin yanında şalgam suyunun da olması haliyle her birimizi bir miktar öfkelendirdi.
İşte o müze;
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Peki siz şalgam konusunda ne düşüyorsunuz?
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