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Bir Türk Berlin'deki 'İğrenç Yemekler Müzesi'ni Gezdi: Türkiye'den Bir Ürün de Var!

Bir Türk Berlin'deki 'İğrenç Yemekler Müzesi'ni Gezdi: Türkiye'den Bir Ürün de Var!

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 23:42

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Berlin'deki İğrenç Yemekler Müzesi'nin namını duymuş olabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından birbirinden garip yemeklerin sergilendiği müzeye ülkemizden de bir ürün eklendi.

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Müzeyi gezen bir Türk müzedeki ilginç yiyeceklerden bazılarını denedi.

Müzeyi gezen bir Türk müzedeki ilginç yiyeceklerden bazılarını denedi.

Birbirinden ilginç yemeklerin yanında şalgam suyunun da olması haliyle her birimizi bir miktar öfkelendirdi.

Birbirinden ilginç yemeklerin yanında şalgam suyunun da olması haliyle her birimizi bir miktar öfkelendirdi.

İşte o müze;

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Peki siz şalgam konusunda ne düşüyorsunuz?

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