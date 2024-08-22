Barbie Kalk Büyüğün Geldi: Isparta'da Evinin Her Detayını Pembeye Boyayan Sakine Teyzenin Pamuk Şeker Evi

Pembe renk, genellikle çeşitli kültürlerde kız çocuklarıyla bağdaştırılan bir renk. Bu renk, genelde kız çocuklarının giysilerinde, oyuncaklarında ve odalarında sıklıkla kullanılır. Yerli Barbie'miz Sakine Teyze'de de pembe bir tutkuya dönüşmüş.
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Anlattığına göre, evinin her bir detayını pembeye boyayan 75 yaşındaki Sakine Teyzenin bu tutkusu 4-5 yaşlarından beri devam ediyormuş.
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Eline ne geçerse pembeye boyadığını, ancak böyle rahatladığını söyleyen Sakine Teyze ayrıca, "Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye" boyayacağım dedi.
İşte o ev;
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