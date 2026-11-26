Karma sanattan söz ederken yalnızca boya ile piksel arasındaki ayrımı düşünmek eksik kalır, çünkü sergideki her sanatçı aslında kendi malzemesinin içinde bir 'analog dünya' kurmuş durumda. Esra Yıldırım yağlıboyayı yalnızca tuvale değil kumaşa da uyguluyor; 'Innocent Blue Eyes' gibi kumaş üzerine yağlıboya çalışmalarında yüzeyin dokusu figürle birlikte konuşuyor. Kumaşın liflerinin bile bir hafıza taşıdığı düşünülürse, o dokunun ışıkla yazılmış bir yüzeye aktarılması gerçekten dikkatle bakılacak bir çeviri meselesi.

İsmail Ateş'in tuvallerinde ise asıl malzeme ışığın kendisi. Sert geometrik formları keskin kenarlarla değil, birbirine karışan renk geçişleriyle kuran Ateş'in dünyası, ışığın tuval üzerinde dağılımını hissettiriyor. Onu anlatanlar, bu geçişleri Leonardo'nun sfumatosuna benzetiyor; eleştirmen Jale Erzen'in 'atmosfer resmi' dediği bu yüzeyler, izleyiciyi sarıyor. Ekran, ışığın kendisinden kurulan bir yüzey olduğuna göre, Ateş'in resimleri belki de sergideki en doğal karşılaşmayı yaşayacak olanlar.

Mustafa Günen'in büyük boyutlu denizleri bu çeşitliliğe suyun malzemesini ekliyor. Çoğunlukla 100×170 santimetre civarında tuvallerde çalıştığı anlatılan sanatçı, dalganın ve köpüğün hareketini neredeyse donmuş bir an gibi resmediyor. Akın Ekici ise 'Maviliklerde Coşku' ve 'Bu Bahar Badem Ağacı' gibi eserlerinde renkle ritmin dansını kuruyor; kendi tekniğinin adını taşıyan bir yöntemle çalışan bir sanatçı olarak, yüzeyle kurduğu ilişki çok kişisel. Bu malzemelerin her biri, dijital çevirinin ayrı bir zorluğu ve ayrı bir fırsatı.

Ölçek ve ışığın çevirisi

Karma sanatın belki de en az konuşulan boyutu ölçektir. Seksene seksen santimlik bir tuval, duvarda bir insanın göz hizasında durur; bir ATM ekranı ise elle tutulur bir mesafede, ama ışıkla parlayan bir pencere gibi. Büyük bir deniz tuvali ekrana sığdığında dalganın boyutu küçülür ama parlaklığı artar. Küçük bir kum resmi ekrana büyütüldüğünde ise tanecikler tek tek görünür hâle gelir. Bence iyi bir karma sanat çalışması bu ölçek değişimini bir kayıp olarak değil, bir bakış açısı değişikliği olarak kullanır: Tuvalde göremeyeceğiniz detayı ekranda, ekranda hissedemeyeceğiniz ağırlığı tuvalde bulursunuz.

Bu çevirinin başarılı olması için dijital ekibin her ressamın malzemesini tanıması gerekiyor. Bluport'un güzel sanatlar eğitimi almış isimlerinin burada işe yarayacağını düşünüyorum; çünkü seramik ve heykel eğitimi almış biri, bir yüzeyin ağırlığını ve dokusunu bilmeden ışığa aktaramaz. Ressamların yüzeyi ile dijital ekibin ışığı arasında kurulan bu köprü, sergideki asıl emeğin görünmeyen kısmı.