Bir kutu ton balığı 30 gramın üzerinde protein veriyor; ancak sardalyaya göre hem yağı hem de omega-3 içeriği daha düşük. Cıva ise vücutta zamanla birikiyor. Uzun vadede ellerde ve ayaklarda karıncalanma ya da uyuşma, yorgunluk ve zihin bulanıklığı gibi belirtilere yol açabiliyor.

Yine de bir beslenme uzmanı, çoğu kişinin risk altına girmesi için günde yaklaşık 10 kutu yemesi gerektiğini tahmin ediyor.