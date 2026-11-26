Ton Balığı Alırken Bu Ayrıntıyı Bilmeden Alışveriş Yapmayın
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Pratik ve uygun fiyatlı olduğu için konserve balık birçok mutfağın vazgeçilmezi. Ancak her kutu aynı değil; ton balığında cıva, bazı ürünlerde ise tuz ve yağ türü sağlık açısından fark yaratıyor. Diyetisyenler, market rafında hangi konservenin daha sağlıklı bir seçim olduğunu anlattı.
İşte detaylar...
Ton balığı besin zincirinin üst sıralarında olduğu için diğer konserve balıklardan daha fazla cıva içeriyor.
Ton balığında "light" etiketli skipjack, albacore ve yellowfin'e göre daha az cıva içeriyor.
Somon, uskumru, hamsi, sardalya ve ringa daha fazla omega-3 ve daha az cıva içeriyor.
Etikette tuz miktarına ve balığın neyin içinde saklandığına bakmak gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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