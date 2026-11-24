Ton Balığı Salatasının Lezzetini Katlayan Baharat: 2 Kaşık Eklemek Yetiyor
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Ton balığı salatası hem pratik hem de besleyici olduğu için sık hazırlanan öğünlerden biri. Bu klasik tarifin tadını değiştirmenin kolay bir yolu var: Orta Doğu mutfağının sevilen baharat karışımı zahter.
İşte detaylar...
Zahterin içinde otlar, sumak, tuz ve kavrulmuş susam var.
Zahter, ton balığı salatasında iki işi birden görüyor.
Salatada en iyi hangi malzemelerle uyum sağlıyor?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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