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Bidondaki Siyah Zeytinlere Bu Malzemeleri Ekleyince Lezzeti Değişiyor

Bidondaki Siyah Zeytinlere Bu Malzemeleri Ekleyince Lezzeti Değişiyor

Zeytinyağı
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 12:01
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Bidonda bekleyen siyah zeytin fazla tuzlu geliyorsa birkaç basit adımla daha lezzetli hale getirilebilir. Tuzu alınan zeytinler, zeytinyağı ve baharatlarla marine edilip buzdolabında dinlendiriliyor.

İşte detaylar...

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Fazla tuzlu zeytinler, yemeden önce bir gece temiz suda bekletilebilir.

Fazla tuzlu zeytinler, yemeden önce bir gece temiz suda bekletilebilir.

Bu sırada zeytindeki fazla tuz suya geçiyor. Suda bekletilen zeytinlerin 3 gün içinde tüketilmesi gerekiyor. Bu yüzden bidondaki zeytinin hepsini değil, yalnızca birkaç gün içinde yenecek kadarını ayırmak daha pratik.

Durulanan zeytinler zeytinyağı, sarımsak, kekik ve pul biberle marine ediliyor.

Durulanan zeytinler zeytinyağı, sarımsak, kekik ve pul biberle marine ediliyor.

Zeytinler önce bir süzgece alınıp soğuk suyun altında iyice durulanıyor ve suyu süzülüyor. Ardından sızma zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, ince kıyılmış taze kekik ve pul biber bir kapta karıştırılıyor. Yaklaşık 450 gram zeytin için 60 mililitre kadar zeytinyağı yetiyor.

Zeytinler bu karışıma eklenip iyice harmanlanıyor. Biraz rendelenmiş narenciye kabuğu ise karışıma ferah bir aroma katıyor.

Marine edilen zeytinler buzdolabında en az 12 saat bekletiliyor.

Marine edilen zeytinler buzdolabında en az 12 saat bekletiliyor.

Kabın üzeri kapatılıp karışım buzdolabına kaldırılıyor. Servis etmeden en az 30 dakika önce zeytinleri dolaptan çıkarmak gerekiyor.

Bu yöntemde çekirdekli zeytin kullanmak daha iyi sonuç veriyor, çünkü çekirdekli zeytinlerin tadı çekirdeksizlerden daha güzel oluyor.

Sarımsaklı ve taze otlu karışım buzdolabında saklanmalı, birkaç gün içinde tüketilmeli.

Sarımsaklı ve taze otlu karışım buzdolabında saklanmalı, birkaç gün içinde tüketilmeli.

Sarımsak ve taze otlar asidi düşük gıdalar ve botulizme yol açan bakterinin sporlarını taşıyabiliyor. Yağın içinde oksijensiz bir ortam oluştuğu için bu sporlar oda sıcaklığında çoğalıp toksin üretebiliyor, soğuk ve asitli ortamda ise gelişemiyor. Bu yüzden taze otla hazırlanan yağlı karışımların buzdolabında saklanması ve 2-4 gün içinde tüketilmesi öneriliyor.

Küçük porsiyonlar hazırlamak bu açıdan işi kolaylaştırıyor. Zeytinler herhangi bir anda yumuşar ya da kötü kokarsa tadına bile bakılmadan atılmalı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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