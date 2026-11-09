Bidondaki Siyah Zeytinlere Bu Malzemeleri Ekleyince Lezzeti Değişiyor
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Bidonda bekleyen siyah zeytin fazla tuzlu geliyorsa birkaç basit adımla daha lezzetli hale getirilebilir. Tuzu alınan zeytinler, zeytinyağı ve baharatlarla marine edilip buzdolabında dinlendiriliyor.
İşte detaylar...
Fazla tuzlu zeytinler, yemeden önce bir gece temiz suda bekletilebilir.
Durulanan zeytinler zeytinyağı, sarımsak, kekik ve pul biberle marine ediliyor.
Marine edilen zeytinler buzdolabında en az 12 saat bekletiliyor.
Sarımsaklı ve taze otlu karışım buzdolabında saklanmalı, birkaç gün içinde tüketilmeli.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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