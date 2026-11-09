Bidondaki Siyah Zeytinlere Bu Malzemeleri Ekleyince Lezzeti Değişiyor

Zeytinler önce bir süzgece alınıp soğuk suyun altında iyice durulanıyor ve suyu süzülüyor. Ardından sızma zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, ince kıyılmış taze kekik ve pul biber bir kapta karıştırılıyor. Yaklaşık 450 gram zeytin için 60 mililitre kadar zeytinyağı yetiyor.

Zeytinler bu karışıma eklenip iyice harmanlanıyor. Biraz rendelenmiş narenciye kabuğu ise karışıma ferah bir aroma katıyor.