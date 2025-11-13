Ne Siyah Ne Yeşil! En Sağlıklı Zeytin Çeşidi Bakın Hangisi Çıktı
Kahvaltıların olmazsa olmazı zeytin, hem lezzeti hem de sağlığa katkısıyla sofralardan eksik olmuyor. Fakat yıllardır süregelen 'siyah mı yoksa yeşil mi daha faydalı?' tartışmasına son noktayı uzmanlar koydu. Yapılan araştırmalar, bu iki klasik türün dışında kalan bir çeşidin daha dengeli ve besleyici olduğunu gösterdi.
İşte en sağlıklı zeytin türüne dair tüm detaylar...
Mor zeytin, yeşil ve siyah zeytin arasında en sağlıklısı olarak öne çıkıyor.
Mor zeytin, diğer türlere kıyasla daha az işlem gördüğü için lif ve besin değerini büyük ölçüde koruyor.
