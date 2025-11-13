onedio
Ne Siyah Ne Yeşil! En Sağlıklı Zeytin Çeşidi Bakın Hangisi Çıktı

Gökçe Cici
13.11.2025 - 08:41

Kahvaltıların olmazsa olmazı zeytin, hem lezzeti hem de sağlığa katkısıyla sofralardan eksik olmuyor. Fakat yıllardır süregelen 'siyah mı yoksa yeşil mi daha faydalı?' tartışmasına son noktayı uzmanlar koydu. Yapılan araştırmalar, bu iki klasik türün dışında kalan bir çeşidin daha dengeli ve besleyici olduğunu gösterdi. 

İşte en sağlıklı zeytin türüne dair tüm detaylar...

Mor zeytin, yeşil ve siyah zeytin arasında en sağlıklısı olarak öne çıkıyor.

Yeşil zeytin henüz olgunlaşmadan toplanırken, siyah zeytin tamamen olgun haldedir. Mor zeytin ise bu iki aşamanın tam ortasında, yani olgunlaşma sürecinin geçiş noktasında toplanıyor.

Uzmanlara göre mor zeytin, tuz oranı bakımından diğerlerinden çok daha avantajlı. Salamura yöntemiyle olgunlaştırıldığı için tuz miktarı düşük kalıyor, buna karşın vitamin, mineral ve polifenol oranı yüksek seviyede korunuyor. 

Polifenoller, vücudu serbest radikallere karşı koruyor ve kalp-damar sağlığını destekliyor. E vitamini açısından da zengin olan mor zeytin, özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren etkisiyle öne çıkıyor.

Mor zeytin, diğer türlere kıyasla daha az işlem gördüğü için lif ve besin değerini büyük ölçüde koruyor.

Mor zeytin sindirim sistemine yardımcı olurken uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Uzmanlar, özellikle az tuzlu veya ev tipi salamura ile hazırlanmış mor zeytinlerin en sağlıklı form olduğunu belirtiyor.

Beslenme uzmanlarına göre bu formda tüketilen mor zeytin, hem doğal hem de kalp dostu bir seçenek haline geliyor. 

Kahvaltılarda, salatalarda ya da ara öğünlerde tercih edildiğinde, hem lezzet hem de sağlık açısından oldukça dengeli bir alternatif sunuyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum.
