Ne Siyah Ne Yeşil! En Sağlıklı Zeytin Çeşidi Bakın Hangisi Çıktı

Yeşil zeytin henüz olgunlaşmadan toplanırken, siyah zeytin tamamen olgun haldedir. Mor zeytin ise bu iki aşamanın tam ortasında, yani olgunlaşma sürecinin geçiş noktasında toplanıyor.

Uzmanlara göre mor zeytin, tuz oranı bakımından diğerlerinden çok daha avantajlı. Salamura yöntemiyle olgunlaştırıldığı için tuz miktarı düşük kalıyor, buna karşın vitamin, mineral ve polifenol oranı yüksek seviyede korunuyor.

Polifenoller, vücudu serbest radikallere karşı koruyor ve kalp-damar sağlığını destekliyor. E vitamini açısından da zengin olan mor zeytin, özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren etkisiyle öne çıkıyor.