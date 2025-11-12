Kapalıyken Bile Fişini Çekmemeniz Gereken 3 Cihaz: Tasarruf Ettiğinizi Sanıyorsunuz Ama...

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, bekleme modundayken neredeyse hiç enerji harcamaz. Ancak fişin çekilmesi, yazıcının sistem sıfırlamasına neden olur. Cihaz yeniden açıldığında baskı kafası temizleme döngüsünü başlatır ve her temizlikte bir miktar mürekkep harcar.

İşlem birkaç kez tekrarlandığında, tasarruf ettiğiniz elektriğin bedeli kadar mürekkep boşa gider. Uzmanlara göre, 'birkaç kuruşluk elektrik tasarrufu uğruna mürekkep israf etmek' en sık yapılan hatalardan biri.