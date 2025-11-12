onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kapalıyken Bile Fişini Çekmemeniz Gereken 3 Cihaz: Tasarruf Ettiğinizi Sanıyorsunuz Ama...

Kapalıyken Bile Fişini Çekmemeniz Gereken 3 Cihaz: Tasarruf Ettiğinizi Sanıyorsunuz Ama...

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 20:15

Evdeki cihazları fişten çekmek, birçok kişi için enerji tasarrufu anlamına geliyor. Ancak günümüz teknolojisiyle işler biraz değişti. Modern cihazlar, kapalıyken bile bazı arka plan işlemlerini sürdürmek zorunda. Bu yüzden, aniden enerjiden kesilmeleri ciddi sorunlar doğurabiliyor. Enerji uzmanları, 'fiş çekerek tasarruf etme dönemi bitti' diyor. Peki hangi cihazlardan bahsediyoruz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, bekleme modundayken neredeyse hiç enerji harcamaz. Ancak fişin çekilmesi, yazıcının sistem sıfırlamasına neden olur. Cihaz yeniden açıldığında baskı kafası temizleme döngüsünü başlatır ve her temizlikte bir miktar mürekkep harcar. 

İşlem birkaç kez tekrarlandığında, tasarruf ettiğiniz elektriğin bedeli kadar mürekkep boşa gider. Uzmanlara göre, 'birkaç kuruşluk elektrik tasarrufu uğruna mürekkep israf etmek' en sık yapılan hatalardan biri.

Wi-Fi Yönlendiriciler

Wi-Fi Yönlendiriciler

Wi-Fi yönlendiriciler de benzer şekilde kapatılmaması gereken cihazlardan. Çünkü yönlendiriciler yalnızca internete bağlanmak için değil, evdeki akıllı cihazların iletişimini sürdürmek için de çalışır. 

Fişi çekmek; akıllı ev sistemlerinde, alarm cihazlarında ya da bağlı kameralar gibi güvenlik araçlarında kopmalara yol açabilir. Router tekrar açıldığında IP adresi yenilenir, senkronizasyon bozulur ve bağlantı hataları oluşur.

OLED Televizyonlar

OLED Televizyonlar

Yeni nesil OLED televizyonlar, kapandıktan sonra bile sessizce çalışan yazılımlara sahiptir. Sistemler, ekranın piksel yenileme işlemini yürütür. Piksel yenileme tamamlanmadan fişi çekmek, ekranın yanmasına (burn-in) veya renk bozulmalarına yol açabilir.

Enerji danışmanları, modern cihazların bekleme modunda harcadığı elektriğin yıllık faturanın yalnızca yüzde 2 ila 3’ünü oluşturduğunu belirtiyor. Ancak bu cihazların fişini çekmek; mürekkep israfı, bağlantı sorunları ya da kalıcı ekran hasarı gibi maliyetli problemlere neden olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın