C-130 Askeri Kargo Uçağı Özellikleri Nelerdir? Türkiye’nin Envanterinde Kaç C-130 Var?

Lockheed C-130 Hercules, Amerikan savunma sanayisinin en ikonik modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Dört turboprop motorla çalışan bu uçak, zorlu hava koşullarında, kısa pistlerde ve hazırlıksız arazilerde dahi iniş-kalkış yapabilme kabiliyetine sahip.

İlk kez 1956 yılında ABD Hava Kuvvetleri envanterine giren model, kısa sürede Avustralya, Kanada ve Türkiye gibi birçok ülke tarafından da kullanılmaya başlandı. Bugün 70’ten fazla ülkenin hava kuvvetlerinde aktif görevde olan C-130’lar, dayanıklılığıyla biliniyor. Askerî birlik taşıma, mühimmat nakli, insani yardım, yangın söndürme ve hava ambulans görevlerinde aktif şekilde kullanılıyor.

C-130 Askeri Kargo Uçağı Teknik Özellikler:

Uzunluk: 29 metre

Kanat genişliği: 40 metre

Boş ağırlık: 34 ton

Azami kalkış ağırlığı: 79 ton

Azami hız: 620 km/s

Uçuş tavanı: 10.060 metre

Menzil: 2.000 - 4.000 km arası varyanta göre değişiyor

Üretim adedi: 2.500’den fazla

İlk üretim yılı: 1954

Lockheed Martin’in verilerine göre C-130’un 70 farklı alt modeli mevcut. Gürcistan’da düşen uçağın ise C-130E varyantı olduğu belirtildi.