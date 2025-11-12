C-130 Askeri Kargo Uçağı Özellikleri Nelerdir? Türkiye’nin Envanterinde Kaç C-130 Var?
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda olan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesiyle 20 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması sonrası bu modelin teknik özellikleri ve Türk Hava Kuvvetleri filosundaki yeri yeniden gündeme geldi. İşte C-130’un özellikleri, kapasitesi, Türkiye’nin envanterindeki sayısı ve geçmişte yaşanan kazalar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
C-130 Askeri Kargo Uçağı Özellikleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
C-130 Askeri Kargo Uçağı Kaç Kişilik?
Türkiye’nin Envanterinde Kaç C-130 Var?
C-130 Kazaları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın