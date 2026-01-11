Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Nüfus Artışı Açıklaması: "En Yakınlarımız Bile Bizi Üzüyor"

Yasemin Karaca, Albayrak İslam Sanatları Sergisi'nin bugüne kadar 3 kıtada 3 milyonu aşkın izleyiciyle buluştuğunu belirterek, bu yılki serginin temasının 'Aile' olduğunu ve bu doğrultuda sergiye 'Hane' isminin verildiğini kaydetti.

Ardından Yasemin Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Sizi biz aile içi kimliklerinizden yani bir eş olarak, bir evlat olarak, bir dede olarak, bir baba olarak da biliyoruz. Siz bunlardan hangisi olmayı daha çok seviyorsunuz?' sorusunu yöneltti.

'Her şeyden önce tabii dedeyim ve 9 tane elhamdülillah torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var. 'En az 3 çocuk' diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil, Rabb'imizin emri, sevgili habibinin bizlere sürekli olarak tavsiyesi. 'Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim' diyor Peygamberimiz. Öyleyse bunun yerine gelmesi lazım. Bunun için de biz aile derken buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Aile Yılı olarak bu adımı atmamızın da esbabımucibesi, özellikle halkı Müslüman olan bir topluluk olarak bunu hiç tereddütsüz bu nesli ülkemizde çoğaltalım istememizdir.'