Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Nüfus Artışı Açıklaması: "En Yakınlarımız Bile Bizi Üzüyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte Türkiye’de hızla düşen nüfus artışına dikkat çekti. “Ben her zaman en az 3 çocuk dedim” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz, onlar da maalesef nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'ne katıldı.
“En yakınlarımız bile bizi üzüyor”
