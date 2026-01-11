onedio
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Nüfus Artışı Açıklaması: "En Yakınlarımız Bile Bizi Üzüyor"

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.01.2026 - 14:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte Türkiye’de hızla düşen nüfus artışına dikkat çekti. “Ben her zaman en az 3 çocuk dedim” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz, onlar da maalesef nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'ne katıldı.

Yasemin Karaca, Albayrak İslam Sanatları Sergisi'nin bugüne kadar 3 kıtada 3 milyonu aşkın izleyiciyle buluştuğunu belirterek, bu yılki serginin temasının 'Aile' olduğunu ve bu doğrultuda sergiye 'Hane' isminin verildiğini kaydetti.

Ardından Yasemin Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Sizi biz aile içi kimliklerinizden yani bir eş olarak, bir evlat olarak, bir dede olarak, bir baba olarak da biliyoruz. Siz bunlardan hangisi olmayı daha çok seviyorsunuz?' sorusunu yöneltti.

'Her şeyden önce tabii dedeyim ve 9 tane elhamdülillah torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var. 'En az 3 çocuk' diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil, Rabb'imizin emri, sevgili habibinin bizlere sürekli olarak tavsiyesi. 'Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim' diyor Peygamberimiz. Öyleyse bunun yerine gelmesi lazım. Bunun için de biz aile derken buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Aile Yılı olarak bu adımı atmamızın da esbabımucibesi, özellikle halkı Müslüman olan bir topluluk olarak bunu hiç tereddütsüz bu nesli ülkemizde çoğaltalım istememizdir.'

“En yakınlarımız bile bizi üzüyor”

Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık aileye verdiği önemin farkında olduklarını belirterek, dünyada şu an genç nüfusun tehdit altında olduğunun birçok raporla ortaya konduğunu, ancak Erdoğan'ın bu riski yıllar önce görerek yaklaşık 25 yıldır en az 3 çocuk çağrısında bulunduğunu hatırlattı ve bunu nasıl öngördüğünü sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruya cevap olarak, 'Yani bunu gördük ama hâlâ biz bir netice almış değiliz. Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz, onlar da maalesef nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. Şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. İnşallah Tophane-i Amire'deki bu buluşmamız nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur.' ifadelerini kullandı.

