Türkiye’de Nüfus Alarmı! “Savaştan Bile Daha Önemli Tehdit”
Türkiye nüfusu alarm veriyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) geçen günlerde açıkladığı 2024 verilerine göre Türkiye'de genç nüfus hızla azalıyor, yaşlı nüfus artıyor. Tarihçi, yazar Erhan Afyoncu ise X hesabından kritik bir paylaşım yaptı. Türkiye nüfusunun azalmaya başladığını dile getiren Afyoncu, 'Bu birçoğumuzun fark edemediği, Türkler için savaştan bile daha önemli bir tehdit' dedi.
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Türkiye nüfusu giderek azalıyor. Birleşmiş Milletler (BM) verileri de bu tezi doğrular nitelikte.
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"Savaştan bile daha önemli bir tehdit."
Afyoncu'nun paylaşımına yapılan yorumlar şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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