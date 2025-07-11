Türkiye’de Nüfus Alarmı! “Savaştan Bile Daha Önemli Tehdit”

Birleşmiş Milletler (BM) geçen günlerde Dünya Nüfus Günü nedeniyle ülkelerin nüfus verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye nüfus büyüklüğünde dünyada 18’inci sırada. Ancak 2024 verilerinde Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığı dikkat çekti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus oranı, dünya genelinde ortalama yüzde 5,6 iken Türkiye'de bu oran yüzde 14,9 oldu. 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus oranı dünya genelinde yüzde 10,2 seviyesindeyken Türkiye’de bu oran yüzde 10,6 olarak belirlendi.

Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı 1,48 oldu. Bu değer dünya ortalaması olan 2,25’in ve nüfus yenilenme eşiği olarak kabul edilen 2,1’in oldukça altında kaldı.

Türkiye'nin nüfusu 2025

2025 yılı başı itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944'tür.