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Türkiye’de Nüfus Alarmı! “Savaştan Bile Daha Önemli Tehdit”

Türkiye’de Nüfus Alarmı! “Savaştan Bile Daha Önemli Tehdit”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.07.2025 - 20:26

Türkiye nüfusu alarm veriyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) geçen günlerde açıkladığı 2024 verilerine göre Türkiye'de genç nüfus hızla azalıyor, yaşlı nüfus artıyor. Tarihçi, yazar Erhan Afyoncu ise X hesabından kritik bir paylaşım yaptı. Türkiye nüfusunun azalmaya başladığını dile getiren Afyoncu, 'Bu birçoğumuzun fark edemediği, Türkler için savaştan bile daha önemli bir tehdit' dedi.

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Türkiye nüfusu giderek azalıyor. Birleşmiş Milletler (BM) verileri de bu tezi doğrular nitelikte.

Türkiye nüfusu giderek azalıyor. Birleşmiş Milletler (BM) verileri de bu tezi doğrular nitelikte.

Birleşmiş Milletler (BM) geçen günlerde Dünya Nüfus Günü nedeniyle ülkelerin nüfus verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye nüfus büyüklüğünde dünyada 18’inci sırada. Ancak 2024 verilerinde Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığı dikkat çekti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus oranı, dünya genelinde ortalama yüzde 5,6 iken Türkiye'de bu oran yüzde 14,9 oldu. 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus oranı dünya genelinde yüzde 10,2 seviyesindeyken Türkiye’de bu oran yüzde 10,6 olarak belirlendi.

Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı 1,48 oldu. Bu değer dünya ortalaması olan 2,25’in ve nüfus yenilenme eşiği olarak kabul edilen 2,1’in oldukça altında kaldı.

Türkiye'nin nüfusu 2025

2025 yılı başı itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944'tür.

"Savaştan bile daha önemli bir tehdit."

"Savaştan bile daha önemli bir tehdit."
twitter.com

Tarihçi, yazar, akademisyen Erhan Afyoncu X hesabından Türkiye nüfusuna dair kritik bir paylaşım yaptı. Afyoncu'nun paylaşımı şöyle:

'YAŞLANAN VE AZALAN TÜRK NÜFUSU 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman nüfusumuz 13 milyona düşmüştü. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren izlenen politikalarla nüfusumuz her yıl arttı.

1935'de  yıllık nüfus artış hızımız binde 21.1, 1950'de 21.7,  1955'de 27.8, 1960'da 28.5, 1970'de 25.2, 1985'te 24.8, 1990'da 21.7, 2000'de  18.2, 2010'da 15.8 oldu. Yıllık nüfus artış hızımız 2020'de binde 5.5, 2024'te ise 3.4'e kadar geriledi. 1960'da yıllık yüzde 2.85 oranında artan nüfusumuz, 2024'te sadece BİNDE 3.4 arttı. Yani artık nüfusumuz azalmaya başlıyor.

Genç nüfusu ile övünen ülkemiz Avrupa’nın yaşlı ülkeleri arasına doğru hızla gidiyor. Yıllardan beri artan Türk nüfusu da azalma trendine giriyor. Başta tarım olmak üzere birçok alanda ihtiyacımız kadar çalışacak işgücü üretemeyeceğiz. Nüfusumuzun kendini yenileyememesi ciddi bir risk. Gerçek bir beka sorunu. Bu birçoğumuzun fark edemediği, Türkler için savaştan bile daha önemli bir tehdit.'

Afyoncu'nun paylaşımına yapılan yorumlar şöyle oldu:

Afyoncu'nun paylaşımına yapılan yorumlar şöyle oldu:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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