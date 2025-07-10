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Hafta Sonu Kıyamet Gibi! Meteoroloji'den Kavurucu Sıcaklık Uyarısı

Hafta Sonu Kıyamet Gibi! Meteoroloji'den Kavurucu Sıcaklık Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.07.2025 - 16:51

Türkiye temmuz ayıyla birlikte kavurucu günlere giriş yaptı. Günlerdir başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte termometreler adeta patladı! 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul yüksek sıcaklıkla kavrulurken 10 Temmuz Perşembe gününe serin bir giriş yaptı. Hava sıcaklıkların düşme eğilimi gösterip göstermeyeceği merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. İşte detaylar.

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9 Temmuz'da etkili olan yüksek sıcaklık 10 Temmuz'da yerini bir nebze de olsa nefes alınabilir bir havaya bıraktı.

9 Temmuz'da etkili olan yüksek sıcaklık 10 Temmuz'da yerini bir nebze de olsa nefes alınabilir bir havaya bıraktı.

10 Temmuz gününe serin havayla uyananlar sıcaklıkların önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceğini merak etmeye başlandı. Ancak ne yazık ki bunun yanıtı pek iç açıcı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için yayınladığı hava tahmin haritasında yüksek sıcaklıklar göze çarptı. 

Meteoroloji, 15 Temmuz tarihine kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirtti.

Tahminlere göre kentlerde beklenen en yüksek sıcaklık şöyle olacak:

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteorolojiden bir uyarı da geldi: 'Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.'

Öte yandan meteorolojinin 13 Temmuz Cumartesi haritasında ülke genelinde yüksek sıcaklıkların etkili olacağı görülüyor. 

11 Temmuz-17 Temmuz için yapılan uyarıda ise “Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” ifadeleri yer aldı.

Sıcaklık hafta sonu yine yükselecek.

Sıcaklık hafta sonu yine yükselecek.

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Toros, TGRT Haber’de yayınlanan “Bilmedikleriniz” programında hafta sonu için uyarıda bulundu. Toros da hafta sonu sıcaklıkların artacağını belirterek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre sıcaklık maalesef hafta sonu 32 dereceyi gösteriyor. Bugünün tadına varalım” dedi. 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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