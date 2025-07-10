Hafta Sonu Kıyamet Gibi! Meteoroloji'den Kavurucu Sıcaklık Uyarısı

10 Temmuz gününe serin havayla uyananlar sıcaklıkların önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceğini merak etmeye başlandı. Ancak ne yazık ki bunun yanıtı pek iç açıcı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için yayınladığı hava tahmin haritasında yüksek sıcaklıklar göze çarptı.

Meteoroloji, 15 Temmuz tarihine kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirtti.

Tahminlere göre kentlerde beklenen en yüksek sıcaklık şöyle olacak: