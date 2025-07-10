Hafta Sonu Kıyamet Gibi! Meteoroloji'den Kavurucu Sıcaklık Uyarısı
Türkiye temmuz ayıyla birlikte kavurucu günlere giriş yaptı. Günlerdir başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte termometreler adeta patladı! 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul yüksek sıcaklıkla kavrulurken 10 Temmuz Perşembe gününe serin bir giriş yaptı. Hava sıcaklıkların düşme eğilimi gösterip göstermeyeceği merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. İşte detaylar.
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9 Temmuz'da etkili olan yüksek sıcaklık 10 Temmuz'da yerini bir nebze de olsa nefes alınabilir bir havaya bıraktı.
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Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sıcaklık hafta sonu yine yükselecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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