Güneş Çarpması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Güneş Çarpması Tanı ve Tedavisİ
Türkiye Haziran ayında kavurucu sıcaklıklarla boğuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan güneş çarpması art arda geldi. Sıcaklıklar yükselirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneş çarpmasına karşı uyarı yayımladı. Meteoroloji saat 11.00-16.00 arasında riskli kişilerin açık alanda bulunmaması gerektiği konusunda uyardı. Peki, güneş çarpması nedir, belirtileri nelerdir? İşte güneş çarpması ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...
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Sıcaklıklar artıyor, güneş çarpmasına dikkat!
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Güneş Çarpması Nedir?
Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?
Güneş Çarpması Tedavisi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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