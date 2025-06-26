Güneş Çarpması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Güneş Çarpması Tanı ve Tedavisİ

Yaz aylarında hava sıcaklıklarında meydana gelen ani yükselişler, birçok kişinin sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu durumdan etkilenen kişiler arasında en çok merak edilen konuların başında ise “güneş çarpması nedir, belirtileri nelerdir?” sorusu geliyor. Güneş çarpması; vücudun ısı dengesinin bozulması, yeterli terleme ve solunumun sağlanamaması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Bu rahatsızlık, yüksek vücut sıcaklığı nedeniyle iç organlara zarar verebilecek boyutlara ulaşabilir. Ciddiye alınmadığı takdirde kalıcı hasarlara yol açabilecek güneş çarpması, acil müdahale gerektiren riskli bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Peki, güneş çarpması nasıl anlaşılır ve tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar…