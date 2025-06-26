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Güneş Çarpması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Güneş Çarpması Tanı ve Tedavisİ

Güneş Çarpması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Güneş Çarpması Tanı ve Tedavisİ

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.06.2025 - 15:17

Türkiye Haziran ayında kavurucu sıcaklıklarla boğuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan güneş çarpması art arda geldi. Sıcaklıklar yükselirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güneş çarpmasına karşı uyarı yayımladı. Meteoroloji saat 11.00-16.00 arasında riskli kişilerin açık alanda bulunmaması gerektiği konusunda uyardı. Peki, güneş çarpması nedir, belirtileri nelerdir? İşte güneş çarpması ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...

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Sıcaklıklar artıyor, güneş çarpmasına dikkat!

Sıcaklıklar artıyor, güneş çarpmasına dikkat!

Yaz aylarında hava sıcaklıklarında meydana gelen ani yükselişler, birçok kişinin sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu durumdan etkilenen kişiler arasında en çok merak edilen konuların başında ise “güneş çarpması nedir, belirtileri nelerdir?” sorusu geliyor. Güneş çarpması; vücudun ısı dengesinin bozulması, yeterli terleme ve solunumun sağlanamaması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Bu rahatsızlık, yüksek vücut sıcaklığı nedeniyle iç organlara zarar verebilecek boyutlara ulaşabilir. Ciddiye alınmadığı takdirde kalıcı hasarlara yol açabilecek güneş çarpması, acil müdahale gerektiren riskli bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Peki, güneş çarpması nasıl anlaşılır ve tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar…

Güneş Çarpması Nedir?

Güneş Çarpması Nedir?

Güneş çarpması, vücut sıcaklığının ani ve tehlikeli bir şekilde yükselmesiyle ortaya çıkan, acil müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur. Genellikle uzun süre boyunca yüksek sıcaklık altında kalmak ve doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmak sonucunda gelişir. Bu durumda vücut, ısıyı terleme yoluyla yeterince dışarı atamaz ve ısı dengesi bozulur.

Vücut ısısı genellikle 40 derecenin üzerine çıkar. Terleme durabilir, bu da vücudun soğumasını engeller. Beyin, kalp, böbrekler ve diğer organlar zarar görebilir. Müdahale edilmezse bilinç kaybı, kalıcı hasar ve hatta ölüm riski doğurabilir.

Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Aşırı ısıya maruz kalan vücudunuz yaklaşık 30 dakika içinde kendine gelmiyorsa sıcak çarpmasının tedavisi için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekebilir. Güneş çarpması belirtileri şunlardır;

  • Kusma ve bulantı

  • Baş ağrısı

  • Baş dönmesi ve kafa karışıklığı

  • Hızlı nefes alma ya da nabız artışı

  • Hasta hissetme ve iştahsızlık

  • Aşırı susama

  • Solgun ve nemli cilt

  • Terlemede değişim

GÜNEŞ ÇARPMASI TANISI NASIL KONUR?

Güneş çarpması şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran hastalarda öncelikle vücut ısısı ve tansiyon değerleri kontrol edilir. Hekimler, hastanın genel durumuna bağlı olarak kan ve idrar tahlilleri de isteyebilir. Güneş çarpmasına maruz kalan bireylerde genellikle solunum hızında artış ve kalp atışlarında hızlanma gözlemlenir. Durumun daha ciddi olduğu vakalarda ise, iç organlarda meydana gelebilecek olası hasarları belirleyebilmek için çeşitli görüntüleme teknikleri kullanılarak hastanın durumu yakından izlenir.

Güneş Çarpması Tedavisi

Güneş çarpması beklenmedik bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple güneşe çıkarken gerekli tedbirlerin alınması olası tehlikeleri ortadan kaldırmada izlenecek en doğru yoldur. Güneş çarpmasının şiddetini belirlemek için kan testleri ile tuz ve elekrolit seviyeleri belirlenir. Testin sonucuna göre vücuda su terapisi uygulanması da söz konusudur. Güneş çarpması nedeni ile gelişebilecek ciddi hastalıklara karşı hasta bir süre takip altında kalabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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