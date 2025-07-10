Mahfi Eğilmez Faizi 'Lanetleyen' Toplumun Gözden Kaçırdığı Bir Noktayı Anlattı

İktisatçı Eğilmez, yazısında 2005 yılından bu yana devletin toplam nakit giderlerini, bu toplam içinde faiz dışı giderlerini anlatan bir tablo paylaştı. Tabloya göre devletin toplam nakit giderleri 20 yılda 76 kat artarken, faiz dışı giderler 100 kat, faiz giderleri ise 25 kat arttı. Eğilmez, bu verilere karşılık olarak ise “Demek ki toplam giderleri asıl artıran kalemler faiz dışı giderler” ifadesini kullandı ve şu sözlerle devam etti:

'Esasen faiz giderlerinin artmasının nedenlerinden birisi de faiz dışı kamu giderlerinin artması. Faiz dışı kamu giderleri arttıkça, kamu açığı ve dolayısıyla kamu borçlanması artıyor. Kamu borçlanmasının artması faiz giderlerinin de ister istemez yükselmesine neden oluyor.'