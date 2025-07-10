Mahfi Eğilmez Faizi 'Lanetleyen' Toplumun Gözden Kaçırdığı Bir Noktayı Anlattı
İktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde bir yazı yayımladı. Eğilmez, devletin toplam nakit giderleri, toplam içinde faiz dışı giderleri ve faiz giderlerinin paylalarını derledi. “Faiz bu toplumda en kolay lanetlenebilen kalemdir” diyen Eğilmez, faizi lanetleyen toplumun gözden kaçırdığı bir noktanın olduğunu anlattı.
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Mahfi Eğilmez, devletin toplam nakit giderlerini artıran faktörün faiz dışı giderler olduğunu yazdı.
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"Faiz, bu toplumda en kolay lanetlenebilen kalemdir."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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