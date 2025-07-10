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Mahfi Eğilmez Faizi 'Lanetleyen' Toplumun Gözden Kaçırdığı Bir Noktayı Anlattı

Mahfi Eğilmez Faizi 'Lanetleyen' Toplumun Gözden Kaçırdığı Bir Noktayı Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.07.2025 - 15:44

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi internet sitesinde bir yazı yayımladı. Eğilmez, devletin toplam nakit giderleri, toplam içinde faiz dışı giderleri ve faiz giderlerinin paylalarını derledi. “Faiz bu toplumda en kolay lanetlenebilen kalemdir” diyen Eğilmez, faizi lanetleyen toplumun gözden kaçırdığı bir noktanın olduğunu anlattı.

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Mahfi Eğilmez, devletin toplam nakit giderlerini artıran faktörün faiz dışı giderler olduğunu yazdı.

Mahfi Eğilmez, devletin toplam nakit giderlerini artıran faktörün faiz dışı giderler olduğunu yazdı.

İktisatçı Eğilmez, yazısında 2005 yılından bu yana devletin toplam nakit giderlerini, bu toplam içinde faiz dışı giderlerini anlatan bir tablo paylaştı. Tabloya göre devletin toplam nakit giderleri 20 yılda 76 kat artarken, faiz dışı giderler 100 kat, faiz giderleri ise 25 kat arttı. Eğilmez, bu verilere karşılık olarak ise “Demek ki toplam giderleri asıl artıran kalemler faiz dışı giderler” ifadesini kullandı ve şu sözlerle devam etti:

'Esasen faiz giderlerinin artmasının nedenlerinden birisi de faiz dışı kamu giderlerinin artması. Faiz dışı kamu giderleri arttıkça, kamu açığı ve dolayısıyla kamu borçlanması artıyor. Kamu borçlanmasının artması faiz giderlerinin de ister istemez yükselmesine neden oluyor.'

"Faiz, bu toplumda en kolay lanetlenebilen kalemdir."

"Faiz, bu toplumda en kolay lanetlenebilen kalemdir."

Siyasetçilerin faiz karşıtı söylemlerinin toplumda algı yarattığını belirten Eğilmez, toplumun çoğunluğunda bütün sorunların kökeninde faiz giderlerinin yattığı inancı olduğunu belirtti. 

'Faiz, bu toplumda en kolay lanetlenebilen kalemdir' diyen Eğilmez, şunları yazdı:

'Dikkatlerin faiz giderleri üzerinde toplanmasıyla kamu giderlerinin başka alanlarındaki aşırılıklar gözden uzak tutulmuş oluyor. Faiz karşıtlığı yaygın bir nefret odağı oluşturduğu için bu tür bir ortak lanetleme faiz dışı giderlerin rahatlıkla artırılmasına olanak sağlıyor. Toplum, faizi lanetlerken, kamu kesiminin diğer alanlarda yarattığı büyük israfı ve faiz giderlerinin artmasındaki asıl nedenin bu diğer giderlerdeki artış olduğu gerçeğini gözden kaçırıyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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