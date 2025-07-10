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Araç Sahipleri Dikkat: MTV Ödemeyenlere Haciz Gelebilir!

Araç Sahipleri Dikkat: MTV Ödemeyenlere Haciz Gelebilir!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.07.2025 - 13:51

Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz’da sona erecek. Dünya gazetesinden Mahmut Bülent Yıldırım'ın haberine göre ödeme yapmayanlar ise hacizle karşı karşıya gelecek. Öte yandan zamanında ödemeyenlere aylık yüzde 4.5 Gecikme Zammı uygulanacak.

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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikini taksit ödemeleri 1 Temmuz’da başladı. Son tarih ise 31 Temmuz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikini taksit ödemeleri 1 Temmuz’da başladı. Son tarih ise 31 Temmuz.

MTV ödemelerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Araç sahipleri 31 Temmuz'da kadar Gecikme Zammı olmadan ödemelerini gerçekleştirebilir. 

MTV ödemesi nedir?

MTV, yani Motorlu Taşıtlar Vergisi, Türkiye’de motorlu kara taşıtlarının sahiplerinden yıllık olarak alınan bir vergidir. Bu vergi, araçların cinsine, yaşına ve motor hacmine göre değişir ve her yıl belirlenen takvimde araç sahipleri tarafından ödenir.

MTV’nin amacı, devletin ulaşım altyapısı, yol bakım ve yapım işleri gibi alanlarda kaynak yaratmasıdır. Araç sahipleri MTV’yi düzenli olarak ödemekle yükümlüdür; aksi takdirde vergi borcu birikir ve yasal yaptırımlar (örneğin haciz, araç yakalama, trafik cezası gibi) uygulanabilir.

MTV ödeme ne zaman?

MTV ödemesinin ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

MTV ödemesini yapmayanlar hacizle karşı karşıya gelebilir.

MTV ödemesini yapmayanlar hacizle karşı karşıya gelebilir.

Dünya gazetesinden Mahmut Bülent Yıldırım, MTV ödemesini yapmayanları bekleyen ağır cezaları yazdı. 

Zamanında ödemeyenlere aylık 4.5 oranında Gecikme Zammı’nın uygulandığını söyleyen Yıldırım, ödeme yapılmaması halinde araç sahiplerine “Ödeme Emri” tebliğ edildiğini kaydetti. Bu tebliğde ise borçlunun 15 gün içinde ödeme yapması bekleniyor. Ancak ödeme yine yapılmazsa bu kez araç sahiplerinin banka hesap­larına ve mal varlıklarına yönelik olarak e-haciz uygulaması yapılabilir. 

Haciz uygulanan araçlar için trafik birimlerine yazılan resmi yazılar doğrultusunda aracın yakalanması ve bağlanması kararı verilebilmektedir. Ayrıca, haciz işlemi araçların trafik ruhsatlarına da işlendiğinden, bu durum araç satışlarının yapılmasını engellemektedir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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