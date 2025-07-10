Araç Sahipleri Dikkat: MTV Ödemeyenlere Haciz Gelebilir!

MTV ödemelerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Araç sahipleri 31 Temmuz'da kadar Gecikme Zammı olmadan ödemelerini gerçekleştirebilir.

MTV ödemesi nedir?

MTV, yani Motorlu Taşıtlar Vergisi, Türkiye’de motorlu kara taşıtlarının sahiplerinden yıllık olarak alınan bir vergidir. Bu vergi, araçların cinsine, yaşına ve motor hacmine göre değişir ve her yıl belirlenen takvimde araç sahipleri tarafından ödenir.

MTV’nin amacı, devletin ulaşım altyapısı, yol bakım ve yapım işleri gibi alanlarda kaynak yaratmasıdır. Araç sahipleri MTV’yi düzenli olarak ödemekle yükümlüdür; aksi takdirde vergi borcu birikir ve yasal yaptırımlar (örneğin haciz, araç yakalama, trafik cezası gibi) uygulanabilir.

MTV ödeme ne zaman?

MTV ödemesinin ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.