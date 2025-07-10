Araç Sahipleri Dikkat: MTV Ödemeyenlere Haciz Gelebilir!
Araç sahipleri dikkat! Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz’da sona erecek. Dünya gazetesinden Mahmut Bülent Yıldırım'ın haberine göre ödeme yapmayanlar ise hacizle karşı karşıya gelecek. Öte yandan zamanında ödemeyenlere aylık yüzde 4.5 Gecikme Zammı uygulanacak.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikini taksit ödemeleri 1 Temmuz’da başladı. Son tarih ise 31 Temmuz.
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MTV ödemesini yapmayanlar hacizle karşı karşıya gelebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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