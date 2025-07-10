AKP'nin Resmi X Hesabından Gizemli Paylaşım: “Son 2” Mesajıyla Video Yayınladılar

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını söyleyerek vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti.

Çelik, “Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Erdoğan cumartesi ne konuşacak?

AKP’nin üç gün sürecek kampı 11 Temmuz-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öte yandan 11 Temmuz’da ise PKK’nın silah bırakması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklama yapması tahminler ve iddialar arasında.