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AKP'nin Resmi X Hesabından Gizemli Paylaşım: “Son 2” Mesajıyla Video Yayınladılar

AKP'nin Resmi X Hesabından Gizemli Paylaşım: “Son 2” Mesajıyla Video Yayınladılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.07.2025 - 12:22

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 9 Temmuz Çarşamba akşamı NTV canlı yayınına katıldı. AKP’li Çelik, yayında meraklandıran bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü (12 Temmuz) tarihi açıklama yapacağını söyleyen Çelik’in bu ifadeleri akıllarda soru işareti bıraktı. Öte yandan AKP’nin resmi X hesabından ise “Son 2” yazılı paylaşım yapıldı.

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"Erdoğan, cumartesi sabahı tarihi konuşma yapacak."

"Erdoğan, cumartesi sabahı tarihi konuşma yapacak."

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını söyleyerek vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti.

Çelik, “Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Erdoğan cumartesi ne konuşacak?

AKP’nin üç gün sürecek kampı 11 Temmuz-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öte yandan 11 Temmuz’da ise PKK’nın silah bırakması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklama yapması tahminler ve iddialar arasında.

AKP'nin resmi X hesabından yapılan "Son 2" paylaşımı ise merak uyandırdı. Paylaşım ise şöyle oldu👇🏻

O paylaşıma ise vatandaşlar cumartesi günü Erdoğan'ın ne açıklayacağına dair tahminlerde bulundu👇🏻

O paylaşıma ise vatandaşlar cumartesi günü Erdoğan'ın ne açıklayacağına dair tahminlerde bulundu👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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