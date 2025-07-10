AKP'nin Resmi X Hesabından Gizemli Paylaşım: “Son 2” Mesajıyla Video Yayınladılar
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 9 Temmuz Çarşamba akşamı NTV canlı yayınına katıldı. AKP’li Çelik, yayında meraklandıran bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü (12 Temmuz) tarihi açıklama yapacağını söyleyen Çelik’in bu ifadeleri akıllarda soru işareti bıraktı. Öte yandan AKP’nin resmi X hesabından ise “Son 2” yazılı paylaşım yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Erdoğan, cumartesi sabahı tarihi konuşma yapacak."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O paylaşıma ise vatandaşlar cumartesi günü Erdoğan'ın ne açıklayacağına dair tahminlerde bulundu👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın