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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımız Cumartesi Sabahı Tarihi Bir Açıklama Yapacak"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımız Cumartesi Sabahı Tarihi Bir Açıklama Yapacak"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.07.2025 - 22:43

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. DEM Parti, PKK'nın silah bırakacağı tarihi açıkladı.  DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 11 Temmuz tarihine işaret etti. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de NTV'den Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını aktardı.

Kaynak: NTV / Ahmet Ergen

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Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Çelik, özellikle Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli noktalara değindi. DEM Parti'nin 11 Temmuz'a işaret etmesinin ardından Çelik de 'Birkaç gün içinde bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz' dedi.

'Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada bütün güvenlik güçleri görevlerinin başında ancak gelişen şartlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakacağı bir ortam görülmüştür. Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor. Süreç bizim ön gördüğümüz şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz.'

"Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak."

"Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak."

Irak'ı temsil eden tüm unsurların sürece destek verdiğini belirten Çelik, 'Kesinlikle üçüncü bir gözün devreye girmesini istemiyoruz. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti projesidir. Terörsüz Türkiye bölgede tüm etnik gruplar için ilham kaynağı olacaktır.' dedi. Çelik, aynı zamanda 'Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerekiyor. 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir.' açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik, sözlerini 'Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak.' diyerek noktalandırdı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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