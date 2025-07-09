AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımız Cumartesi Sabahı Tarihi Bir Açıklama Yapacak"
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. DEM Parti, PKK'nın silah bırakacağı tarihi açıkladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 11 Temmuz tarihine işaret etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de NTV'den Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını aktardı.
Kaynak: NTV / Ahmet Ergen
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Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
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"Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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