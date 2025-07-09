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DEM Parti PKK’nın Silah Bırakacağı Tarihi Açıkladı

DEM Parti PKK’nın Silah Bırakacağı Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.07.2025 - 15:57

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’nın silah bırakmasıyla yeni bir adım atılmış olacak. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Tarihi bir eşikteyiz” diyerek PKK’nın silah bırakacağı tarihi açıkladı. Öte yandan Doğan, 'Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor' dedi.

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PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan görüntülü mesajı yayımlandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan görüntülü mesajı yayımlandı.

Öcalan, görüntülü mesajında PKK’nın silah bırakmasına dair de konuştu. PKK lideri “Tüm anlatılanlardan çıkarılan sonuç PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş. Bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir” ifadelerini kullandı.

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PKK ne zaman silah bırakacak?

PKK ne zaman silah bırakacak?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, 11 Temmuz tarihini vererek şunları dedi:

'11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleştirilecek 12 Mayıs kongre kararlarına uygun bir şekilde atılacak bu somut adımı izlemek için; Eş genel başkanlarımız, bileşen partilerimizin eş genel başkanları, eş sözcüleri, merkez yürütme kurulu üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı ile birlikte DEM Parti heyeti olarak 11 Temmuz'da bir grup PKK'linin katılımı ile gerçekleştirilecek bu ilk adıma, tarihi ana tanıklık etmek için orada olacağız.'

Öcalan'ın açıklamalarına da değinen Doğan, 'Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı. Süreç, tarafları açısından kendi ritminde ilerliyor. Biz, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleşecek bu somut adımı izlemek için eş genel başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, DEM Parti heyeti olarak PKK'nın silah bırakma törenine tanıklık etmek için orada olacağız. Bunu bir yenme yenilme, bir tasfiye, bir taviz gibi görmemek, böyle yaklaşmamak ve bu dili ve üslubu değiştirmek gerekir. Bu meselenin bu dille çözülemeyeceğini geçen 10 yıllar bize gösterdi' dedi.

DEM Partili Ayşegül Doğan'ın sözleri şöyle oldu:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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