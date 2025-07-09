DEM Parti PKK’nın Silah Bırakacağı Tarihi Açıkladı
Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’nın silah bırakmasıyla yeni bir adım atılmış olacak. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Tarihi bir eşikteyiz” diyerek PKK’nın silah bırakacağı tarihi açıkladı. Öte yandan Doğan, 'Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor' dedi.
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PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan görüntülü mesajı yayımlandı.
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PKK ne zaman silah bırakacak?
DEM Partili Ayşegül Doğan'ın sözleri şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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