DEM Parti PKK’nın Silah Bırakacağı Tarihi Açıkladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, 11 Temmuz tarihini vererek şunları dedi:

'11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleştirilecek 12 Mayıs kongre kararlarına uygun bir şekilde atılacak bu somut adımı izlemek için; Eş genel başkanlarımız, bileşen partilerimizin eş genel başkanları, eş sözcüleri, merkez yürütme kurulu üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı ile birlikte DEM Parti heyeti olarak 11 Temmuz'da bir grup PKK'linin katılımı ile gerçekleştirilecek bu ilk adıma, tarihi ana tanıklık etmek için orada olacağız.'

Öcalan'ın açıklamalarına da değinen Doğan, 'Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı. Süreç, tarafları açısından kendi ritminde ilerliyor. Biz, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleşecek bu somut adımı izlemek için eş genel başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, DEM Parti heyeti olarak PKK'nın silah bırakma törenine tanıklık etmek için orada olacağız. Bunu bir yenme yenilme, bir tasfiye, bir taviz gibi görmemek, böyle yaklaşmamak ve bu dili ve üslubu değiştirmek gerekir. Bu meselenin bu dille çözülemeyeceğini geçen 10 yıllar bize gösterdi' dedi.